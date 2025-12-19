Franka Batelić pozirala sa zgodnim bratom, koji nastupa na glavnom trgu za doček Nove godine!

Franka Batelić pokazala je zgodnog brata Nikolu na svom Instagramu, njegova frizura ukrala je svu pozornost.

Franka Batelić na Instagramu se pohvalila fotografijom s bratom Nikolom kojeg rijetko vidimo.

"Brat i sestra se prvi put u odraslom životu fotkaju zajedno", napisala je Franka uz fotografiju na kojoj se Franka smije, a Nikola popravlja frizuru i gleda u kameru.

Franka Batelić i brat Nikola Foto: Instagram

Inače, Nikola se također bavi glazbom, a kako otkriva njegov profil na Instagramu, glazbeni je producent i gitarist. Sudeći po njegovim objavama, često nastupa i kao DJ.

Glazbom se počeo baviti u tinejdžerskim godinama, a prve ozbiljnije korake napravio je kao član benda The Storm. S vremenom se sve više usmjerava prema autorskom radu, produkciji i eksperimentiranju sa zvukom, spajajući elemente popa, elektronike, alternativne i ambijentalne glazbe.

Nikola Batelić - 1 Foto: Instagram

Nikola Batelić - 2 Foto: Instagram

Pridružio se pop-punk bendu Luzeri s kojim će nastupiti na glavnom zagrebačkog trgu za doček nove 2026. godine.

Ove godine ostvario je i veliki uspjeh sudjelovavši u stvaranju glazbe za film s velikim glumačkim imenima.

