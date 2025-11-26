Brat Franke Batelić ostvario veliki uspjeh! Znate li čime se ovaj zgodni mladić bavi?

Brat Franke Batelić, Nikola Batelić, radi na velikom regionalnom projektu uz velika glumačka imena.

Film ''Svadba'', redatelja Igora Šeregija, spreman je da publiku odvede na urnebesno putovanje kroz balkanske obiteljske drame i neočekivane zaplete. Premijera se očekuje u siječnju 2026., a prvi službeni trailer i plakat najavljuju da bi ovo mogao biti najgledaniji regionalni film u posljednja dva desetljeća.

Rene Bitorajac, Dragan Bjelogrlić, Linda Begonja, Vesna Trivalić, Anđelka Stević Žugić, Roko Sikavica, Nika Grbelja samo su neka od slavnih glumačkih imena koja rade na ovom filmu, a dio projekta je i brat naše pjevačice Franke Batelić, Nikola Batelić.

Franka Batelić Ćorluka Foto: Josip Moler/Cropix

Snimanje filma ''Svadba'' - 1 Foto: PR

Snimanje filma ''Svadba'' - 2 Foto: PR

Snimanje filma ''Svadba'' - 3 Foto: PR

Kako je najavljeno, glazba u ovom filmu igra veliku ulogu. Otvara ga aktualni hit ''Ganga i Rera'', Vojka V i Pekija što daje naslutiti da nas čeka film koji diše ritmom današnje scene. Osim ''Gange i Rere'', suradnja s diskografskom kućom i produkcijskom agencijom YEM je ostvarena i kroz dvije skladbe koje je Nikola Batelić skladao ekskluzivno za film.

Priča prati poznatog hrvatskog poduzetnika Miljenka čiji rođendan dobiva nagli obrat - dok obitelj dolazi s tortom i tamburašima, stiže i poziv kćeri iz Londona: trudna je, a otac djeteta je sin srpskog ministra. Od tog trenutka kreće totalni kaos – situacija je napeta, urnebesno duhovita i emotivno slojevita, a odnos dviju obitelji balansira između tople obiteljske priče i međunarodnog incidenta.

O Nikoli se ne zna puno, tek da se bavi glazbom te da ima 31 godinu.

Njegovu fotografiju Franka je podijelila prošle godine povodom 30. rođendana.

Nikola Batelić - 2 Foto: Instagram

Nikola Batelić - 1 Foto: Instagram

