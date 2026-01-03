Fatalni Talijan s Eurosonga zaprosio američku glumicu, pogledajte dijamantni prsten!

Damiano David fotografijama na Instagramu potvrdio je zaruke sa Dove Cameron.

Talijanski zavodnik kojega svi znamo s Eurosonga, Damiano David zaprosio je svoju partnericu Dove Cameron.

Lijepim vijestima pohvalio se na društvenim mrežama s nekoliko fotografija, a u prvom je planu ogroman dijamantni prsten američke glazbenice i glumice.

"Bit će ovo predivna godina'', kratko je napisao te dodao emotikon prstena i crvenog srca.

Damiano David, Dove Cameron Foto: Instagram

Damiano David, Dove Cameron Foto: Instagram

Objavu na Instagramu pratitelji su mu zatrpali brojnim čestitkama.

''Napokon si pronašao svoga anđela'', ''Želim vam svu sreću ovoga svijeta'', ''Koliko ste predivni'', ''Tako sam sretna zbog vas'', ''Čestitke'', ''Prava ljubav'', ''Najljepši par, čestitam'', dio je komentara na Instagramu.

Damiano David, Dove Cameron Foto: Instagram

Podsjetimo, šuškanja o njihovim zarukama započela su još u listopadu, ali par ih tada nije niti negirao niti potvrdio. Više o tome pisali smo OVDJE.

Damiano David, Dove Cameron Foto: Instagram

Dove i Damiano svoju su vezu službeno potvrdili u veljači 2024., kada su se prvi put zajedno pojavili na crvenom tepihu uoči dodjele Grammyja.

Damiano David, Dove Cameron Foto: Afp

Upoznali su se još 2022. na dodjeli nagrada MTV Video Music Awards, a kako je glumica kasnije otkrila, ubrzo su se ponovno povezali zahvaljujući pozivu na promociju njegova albuma.

Damiano David, Dove Cameron Foto: Afp

Damiano David, Dove Cameron Foto: Afp

