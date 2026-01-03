Kako izgleda brat Alena Vitasovića? U javnosti je snimljen samo jednom

Brat legendarnog glazbenika rijetko se pojavljuje u javnosti, no snimio je spot s našim glazbenikom i bio uz njega na posebnom koncertu u Puli.

Više od tri desetljeća bezvremenskih hitova koje mnogi i danas znaju napamet, Alen Vitasović ostao je vjeran sebi i onome što mu je najvažnije – obitelji.

Iako se zna da je iznimno vezan uz svoje korijene, manje je poznato da ima i mlađeg brata Vilija, koji se drži podalje od javnosti.

Alen Vitasović Foto: Dancing Bear PR

Ipak, imali smo priliku vidjeti kako on izgleda 2023. godine, kada se pojavio u bratovom spotu za pjesmu ''Tone Livi'', koju je posvetio svom nasljeđu.

Pjesma i spot snimani su u njegovim rodnim Orbanićima, a u njima sudjeluju čak tri generacije obitelji Vitasović – otac Tone, braća Alen i Vili, te Alenov sin Ivan.

Alen Vitasović Foto: Goran Sebelic/Cropix

Javnost ga je imala priliku vidjeti i 2018. godine u Istarskom narodnom kazalištu u Puli, gdje je stao uz Alena na velikoj pozornici tijekom proslave važnih jubileja.

Alen Vitasović na koncertu 2018. godine s bratom i ocem Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

Alen Vitasović Foto: Slaven Branislav Babic/Pixsell

Inače, Vitasović danas otvoreno govori o borbi s alkoholom, svjestan da je to bilo jedno od najtežih poglavlja u njegovu životu

Alen Vitasović - 1 Foto: In Magazin

