Sve više nalikuju! Princeza Charlotte svojim stajlingom podsjetila na mladost Kate Middleton

Princeza Charlotte oduševila je javnost pojavivši se u stajlingu koji je vjerno podsjetio na prve kraljevske korake njezine majke Kate Middleton.
Pojavivši se na tradicionalnoj misi u Sandringhamu, desetogodišnja Charlotte zablistala je u elegantnom kaputu brenda Catherine Walker, s baršunastim ovratnikom, manžetama i ušivenim gumbima koji su mnoge odmah podsjetili na jedno od najvažnijih pojavljivanja njezine majke.
Princeza Charlotte - 1 Foto: Profimedia
Kombinacija savršeno krojenog kaputa, tamnosmeđih čarapa i klasičnih cipela Tory Burch gotovo je identično odražavala stajling koji je Kate Middleton nosila davne 2014. godine na svom prvom službenom kraljevskom angažmanu u Walesu. Tada je Kate nosila kaput dizajnerice Katherine Hooker, no poruka je bila ista – profinjenost, mirna samouvjerenost i diskretna elegancija.
Princeza Charlotte - 3 Foto: Profimedia
Princeza Charlotte - 2 Foto: Profimedia
Charlotte tako sve više pokazuje kako korak po korak ulazi u svijet kraljevskih dužnosti, i to uz pažljivo vodstvo majke koja je i sama godinama birala suptilan, ali snažan pristup.
princeza Charlotte, Kate Middleton Foto: Profimedia
Na Božić, Charlotteina odjevna kombinacija bila je pravo modno ogledalo mladih dana njezine majke – jednostavna, klasična i bez imalo pretencioznosti. Time je još jednom potvrđeno da Charlotte nije izložena pritisku, već prirodno raste u svoju ulogu, uz majku kao uzor.
