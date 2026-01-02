Sve više nalikuju! Princeza Charlotte svojim stajlingom podsjetila na mladost Kate Middleton

Princeza Charlotte oduševila je javnost pojavivši se u stajlingu koji je vjerno podsjetio na prve kraljevske korake njezine majke Kate Middleton.

Ove božićne blagdane princeza Charlotte ponovno je pokazala koliko nalikuje svojoj majci, princezi od Walesa.

Pojavivši se na tradicionalnoj misi u Sandringhamu, desetogodišnja Charlotte zablistala je u elegantnom kaputu brenda Catherine Walker, s baršunastim ovratnikom, manžetama i ušivenim gumbima koji su mnoge odmah podsjetili na jedno od najvažnijih pojavljivanja njezine majke.

Kombinacija savršeno krojenog kaputa, tamnosmeđih čarapa i klasičnih cipela Tory Burch gotovo je identično odražavala stajling koji je Kate Middleton nosila davne 2014. godine na svom prvom službenom kraljevskom angažmanu u Walesu. Tada je Kate nosila kaput dizajnerice Katherine Hooker, no poruka je bila ista – profinjenost, mirna samouvjerenost i diskretna elegancija.

Charlotte tako sve više pokazuje kako korak po korak ulazi u svijet kraljevskih dužnosti, i to uz pažljivo vodstvo majke koja je i sama godinama birala suptilan, ali snažan pristup.

Na Božić, Charlotteina odjevna kombinacija bila je pravo modno ogledalo mladih dana njezine majke – jednostavna, klasična i bez imalo pretencioznosti. Time je još jednom potvrđeno da Charlotte nije izložena pritisku, već prirodno raste u svoju ulogu, uz majku kao uzor.

