Mini haljine, osmijesi i ples! Nives Celzijus s kćeri oduševila novogodišnjim videom

Nives Celzijus proslavila je ulazak u 2026. godinu u društvu kćeri Taishe, a veseli video iz njihova doma u Zagrebu podijelila je s pratiteljima na Instagramu.

Pjevačica, spisateljica i influencerica Nives Celzijus (44) odlučila je novu godinu započeti u velikom stilu, uz glazbu, blještavilo i ono najvažnije, u društvu kćeri Taishe (18).

Veselu atmosferu iz svog doma u Zagrebu podijelila je s pratiteljima na Instagramu.

U kratkom videu koji je oduševio njezine obožavatelje Nives i Taisha plešu ispred raskošno okićenog božićnog drvca, nazdravljaju šampanjcem i šalju toplu poruku.

"Neka ste nam lijepi, zdravi i živi! Najsretnija vam 2026.", napisala je Nives u opisu.

U prvom dijelu videa pojavljuju se u sličnim zlatnim haljinama prekrivenim šljokicama, a zatim se presvlače u crvene pripijene kombinacije, jednako glamurozne. Njihova modna usklađenost, ali i iskrena radost, dodatno su naglasile bliskost majke i kćeri.

Nives Celzijus sa kćeri - 3 Foto: Nives Celzijus/Instagram

Pozadina s velikim božićnim drvcem ukrašenim zlatnim i crvenim detaljima već je ranije izazvala pozornost na društvenim mrežama, a sada je postala i savršena kulisa za novogodišnji video, koji je preplavljen komentarima.

Nives i Taisha za Božić su također ispod bora pozirale u čipkastim kombinacijama, a više pogledajte OVDJE.

