Nives Celzijus i kći pozirale ispred bora u čipkastim kombinacijama: ''Ne zna se tko je ljepši...''

Jedan od najljepših božićnih prizora ove godine dolazi iz doma Nives Celzijus, koja je pozirala sa svojom kćeri Taishom.

Nives Celzijus ponovno je privukla pažnju svojih pratitelja, ovoga puta objavivši posebne blagdanske fotografije na kojima pozira sa svojom kćeri Taishom.

U elegantnom božićnom ambijentu, ispred raskošno ukrašenog božićnog drvca, zgodna mama i njezina kći zablistale su u usklađenim čipkastim kombinacijama.

Nives i Taisha pozirale su s čašama u ruci, a fotografije su u vrlo kratkom roku prikupile brojne lajkove i komentare oduševljenih pratitelja. Mnogi su istaknuli koliko Taisha nalikuje majci, dok su drugi komentirali njihovu eleganciju i prirodnu ljepotu.

Nives Celzijus i kći Taisha - 4 Foto: Instagram

''Ljepotice moje'', ''Ne zna se tko je ljepši, mama ili kći'', ''Ljepotica na mamu'', ''Uh kako je brzo odrasla, sretan vam Božić'', samo su neki od komplimenata koji su se nizali ispod objave.

Osim Taishe, Nives ima i sina Leonea, kojeg je također dobila u braku s Dinom Drpićem. Mladić je preslika svog oca, a kako izgleda pogledajte OVDJE.

Nives Celzijus i kći Taisha - 2 Foto: Instagram

Nives Celzijus sa kćeri - 1 Foto: Nives Celzijus/Instagram

"Oni su sad već velika djeca, sin ima 18, kći će uskoro 17, već su to mali ljudi. Naravno da oni iziskuju majčinstvo bez obzira na godine, brigu i imam naviku da moram doći doma, moram im skuhati, provesti s njima neko vrijeme, ne moram, nego želim, ali su već dosta odrasli i odgovorni. Evo, i sad su sami doma jer Dino nije u Zagrebu. Sin se lijepo brine, pohvalio se da je Taishi skuhao bolonjez i da paze jedno na drugo", rekla nam je Nives.

