Urnebesan video princa Louisa koji otima poklon iz očevih ruku hit je na TikToku!

Božićna šetnja kraljevske obitelji u Sandringhamu donijela je niz simpatičnih trenutaka, no najveće oduševljenje izazvao je princ Louis i njegova neodoljiva reakcija na poseban poklon.
Video snimljen ispred crkve svete Marije Magdalene na kraljevu imanju u Norfolku prikazuje mladog člana kraljevske obitelji kako otima kutiju iz očevih ruku nakon što je obožavatelj rekao princu Williamu: ''To je za Louisa.''
@leanorysofia Stop Louis is so cute 😭😭 he really wanted that chocolate, wasted no time snatching that chocolate from William after hearing it was for him!! The way he was even snuggling it😭😭 The Wales Family at Sandringham, for Christmas today!! ❤️ #fyp #forupage #leanorysofia #princelouis #britishroyalfamily ♬ eredeti hang - 𝐄𝐦𝐦𝐚¹⁶ ¹
Kad je čuo svoje ime, Louis je zgrabio kutiju i napravio mali okret držeći je u rukama, dok mu je William nježno razbarušio kosu i zahvalio obožavatelju.
U međuvremenu, princeza Charlotte ukrala je pozornost zagrljajem s jednom obožavateljicom. Video pogledajte OVDJE.
