Urnebesan video princa Louisa koji otima poklon iz očevih ruku hit je na TikToku!

Božićna šetnja kraljevske obitelji u Sandringhamu donijela je niz simpatičnih trenutaka, no najveće oduševljenje izazvao je princ Louis i njegova neodoljiva reakcija na poseban poklon.

Princ Louis nije mogao sakriti svoje oduševljenje kada mu je jedan obožavatelj kraljevske obitelji nakon božićne crkvene službe u Sandringhamu poklonio ogromnu čokoladu.

Video snimljen ispred crkve svete Marije Magdalene na kraljevu imanju u Norfolku prikazuje mladog člana kraljevske obitelji kako otima kutiju iz očevih ruku nakon što je obožavatelj rekao princu Williamu: ''To je za Louisa.''

Kad je čuo svoje ime, Louis je zgrabio kutiju i napravio mali okret držeći je u rukama, dok mu je William nježno razbarušio kosu i zahvalio obožavatelju.

U međuvremenu, princeza Charlotte ukrala je pozornost zagrljajem s jednom obožavateljicom. Video pogledajte OVDJE.

