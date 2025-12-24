Kamere su uhvatile poseban trenutak između buduće britanske kraljice i njezina najmlađeg sina

Iako je prošlo gotovo tri tjedna od koncerta u Westminsterskoj opatiji, fotografije Kate Middleton s djecom i dalje se analiziraju.

Fotografije s nedavno održanog božićnog koncerta Kate Middleton u Westminsterskoj opatiji raznježile su obožavatelje kraljevske obitelji. U središtu pažnje našao se poseban trenutak između buduće britanske kraljice i njezina najmlađeg sina, princa Louisa, koji je mnogima ukrao show.

Božićni koncert, održan 5. prosinca u Westminsterskoj opatiji, okupio je cijelu obitelj Wales. Uz Kate su stigli princ William te njihovo troje djece, princ George, princeza Charlotte i princ Louisa, čija su bliskost i obiteljska toplina bili vidljivi u svakom kadru.

Posebno dirljiv prizor zabilježen je unutar opatije kada je Kate pomagala sedmogodišnjem Louisu držati svijeću, dok je u drugoj ruci držala program službe. Majka i sin razmjenjivali su tihe riječi i osmijehe, a Louis je, sa svojim prepoznatljivim nestašnim izrazom lica, ponovno osvojio simpatije javnosti.

Ni odnos Kate s kćeri Charlotte nije prošao nezapaženo. Prije početka koncerta majka i kći raznježile su okupljene kada su se zagrlile ispred opatije, a tijekom dolaska Kate nije skidala pogled sa svoje kćeri. Brojni obožavatelji komentirali su kako Charlotte već sada pokazuje gracioznost i držanje nalik majčinom.

Cijela obitelj bila je elegantno usklađena u tamnoplavim i zelenim tonovima. Dječaci su nosili klasična odijela, dok je Charlotte zablistala u plavoj haljini s bijelim ovratnikom, savršeno uklopljenoj uz majčinu smaragdno zelenu kombinaciju.

Snimka koncerta, koji se održava već petu godinu zaredom, bit će emitirana na ITV-u na Badnjak i Božić. Ovogodišnje izdanje okupilo je brojne poznate uzvanike, među kojima su bili Kate Winslet, Katie Melua i Dame Mary Berry, dok su princ William i glumac Chiwetel Ejiofor sudjelovali u čitanjima.

Događaj je bio posvećen ljudima diljem Ujedinjenog Kraljevstva koji svojim radom, volontiranjem i brigom čine razliku u zajednicama, a princeza od Walesa u pismu uzvanicima naglasila je važnost zajedništva, suosjećanja i međusobne podrške – vrijednosti koje, kako je poručila, upravo božićno vrijeme stavlja u prvi plan.

