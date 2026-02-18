Bile su mu tek 23 godine: Smrt mladog influencera nakon višegodišnje bolesti shrvala pratitelje

Influencerska scena zavijena je u crno nakon što je u 24. godini preminuo talijanski kreator sadržaja Damiano Alberti, koji je posljednje tri godine hrabro dijelio svoju borbu s teškom bolešću.

Talijanski influencer Damiano Alberti preminuo je u 24. godini života, tri godine nakon što je javno otkrio da boluje od raka. Tužnu vijest potvrdila je njegova obitelj putem njegovog Instagram profila.

U kratkoj i emotivnoj objavi napisali su: ''Damiano je oslobođen svega što je proživio. Dio nas zauvijek je odletio.''

Damiano Alberti - 2 Foto: Instagram

Alberti je bio poznat kao lifestyle influencer, a dijagnozu zloćudnog tumora na nozi prvi je put podijelio sa svojim pratiteljima u svibnju 2023. godine. Od samog početka bio je iznimno otvoren o svom zdravstvenom stanju, redovito je dijelio detalje liječenja te dokumentirao svoje iskustvo borbe s bolešću.

Godinu dana nakon dijagnoze objavio je i emotivan video na YouTubeu pod naslovom ''365 dana kasnije – Priča o mojoj bolesti'', u kojem je progovorio o kemoterapijama i svemu kroz što je prolazio. Njegova iskrenost i hrabrost inspirirale su brojne pratitelje.

Prije pet mjeseci Damiano je najavio privremenu pauzu od stvaranja sadržaja zbog nove hospitalizacije.

''Nažalost, moram objaviti ovu poruku jer ću idućih dana biti hospitaliziran i neću moći održavati prijenose uživo, što sam u posljednje vrijeme radio s puno truda i predanosti'', napisao je tada na Instagramu. Naglasio je kako je pauza prisilna te da jedva čeka povratak stvaranju sadržaja.

Damiano Alberti - 5 Foto: Instagram

Nekoliko dana kasnije podijelio je i novost.

''Nikada nije lako prolaziti kroz trenutke poput onih iz proteklog tjedna i na to se nikada ne naviknete. Ali i to je dio mog života i mora se prihvatiti'', napisao je.

Zahvalio je svima na podršci i poručio kako je vrijeme da ponovno krene naprijed.

Damiano je na Instagramu imao oko 12 tisuća pratitelja, a nakon vijesti o njegovoj smrti društvene mreže preplavile su poruke tuge i oproštaja.

''Ovo me jako rastužuje, volio bih da nije istina'', napisao je jedan pratitelj, dok je drugi dodao: ''Naučio si me mnogo, mali brate.''

Posljednja fotografija koju je objavio prikazivala ga je u Londonu kako pije kavu za van. U opisu je stajalo: ''London između rođendana, ljubavi i overbookinga.''

Damiano Alberti - 2 Foto: Instagram

Damiano Alberti - 1 Foto: Instagram

Njegova iskrenost, optimizam i snaga tijekom borbe s bolešću ostat će trajna inspiracija svima koji su ga pratili.

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Zanimljivosti Zagrebačka Brazilka na najvećoj pozornici svijeta: Pogledajte vatreni kostim latino-ljepotice koja živi u Hrvatskoj

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Celebrity Kako je hrabra ljepotica borbu s rakom poretvorila u snažno poglavlje svog života?