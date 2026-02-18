Nova promjena imidža nekadašnje slatkice zabezeknula je njezine fanove: ''Nema šanse da je to ona!''

Amanda Bynes pokazala je novu transformaciju obrva u rijetkoj objavi na Instagramu. Reakcije pratitelja bile su podijeljene, a komentari su se nizali jedan za drugim.

Amanda Bynes ponovno je privukla pozornost javnosti novom objavom na Instagramu, u kojoj je pokazala svoju najnoviju transformaciju obrva.

Naime, u rijetkom selfie videu iz automobila 39-godišnja bivša zvijezda predstavila je tamne, guste obrve koje su znatno punije nego što smo navikli viđati. Ovakva promjena dolazi samo nekoliko tjedana nakon što je obrve obojila u ljubičasto, potvrđujući da se ne boji eksperimentirati s izgledom.

I dok je Amanda djelovala opušteno i zadovoljno, reakcije pratitelja bile su podijeljene. Neki su se pitali što ju je potaknulo na takvu promjenu, dok su drugi pohvalili njezinu hrabrost i istaknuli da joj novi izgled odlično pristaje. Bilo je i onih koji su priznali da im se stil obrva ne sviđa, no rasprava se brzo rasplamsala u komentarima.

Amanda Bynes Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Kakav duo! Baka supruge chefa Vukadina osvojila internet: "Hoćemo još, genijalna je!"

''Zašto te obrve?'', ''Volim Amandu, ali nitko ne bi dobro izgledao s ovakvim obrvama'', ''Nisam mislila da namjerno provociraš s obrvama, ali sada mi se čini da to radiš. Zašto?'', ''Nema šanse da je ovo ona'', ''Drago mi je što si se nasmijala'', ''Ovo je užasno'', ''Što se njoj dogodilo'', dio je komentara s društvenih mreža.

Pogledaji ovo Celebrity Baby Lasagna komentirao nove pobjednice Dore: ''Mislim da se neće...''

Podsjetimo, Bynes je godinama bila pod skrbništvom majke, koje je završilo 2022., a prošle je godine kratko bila hospitalizirana zbog psihičkih problema. Danas se sve više vraća javnosti, ima sponzorske suradnje s brendovima i, kako kaže, pokušava voditi zdraviji i stabilniji život. Amanda je također završila školu mode te je 2019. stekla diplomu na Fashion Institute of Design & Merchandising.

Amanda Bynes Foto: Profimedia

Njezinu životnu priču pročitajte OVDJE.

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Zanimljivosti Zagrebačka Brazilka na najvećoj pozornici svijeta: Pogledajte vatreni kostim latino-ljepotice koja živi u Hrvatskoj

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Jesu li nove fotke fatalne plavuše u donjem rublju najprovokativnije dosad?

Pogledaji ovo Celebrity Veliki šarmer snimljen u bliskim trenucima s muškarcem, fotografije potaknule pitanja