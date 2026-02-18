Noć koja je izmakla kontroli: Dramatični detalji uhićenja slavnog glumca

Shia LaBeouf uhićen je nakon sukoba ispred bara u New Orleansu. Snimke otkrivaju dramatične trenutke koji su prethodili intervenciji policije.

Glumac Shia LaBeouf uhićen je u New Orleansu u utorak nakon incidenta tijekom proslave Mardi Grasa, a dramatične scene zabilježene su na snimkama koje su dospjele u javnost.

Prema pisanju Daily Maila, 39-godišnja zvijezda filmova ''Transformers'' nešto iza ponoći sukobila se s više osoba ispred bara u Francuskoj četvrti. Na jednoj snimci vidi se kako LaBeouf razgovara sa muškarcem na ulici, dok su mu ruke neobično uvučene unutar majice. U jednom trenutku počinje psovati, a zatim naglo nasrće i udara muškarca glavom. Druga snimka prikazuje glumca bez majice kako leži na tlu dok ga prolaznik drži prikovanog. Snimke pogledajte OVDJE.

Shia LaBeouf Foto: Profimedia

Kako novode strani mediji, zaposlenik lokala pokušao je udaljiti 39-godišnjeg glumca, no situacija je eskalirala. LaBeouf je navodno udario jednu osobu, potom se udaljio, ali se ubrzo vratio i postao još agresivniji. Uslijedili su novi udarci, a navodno je napadnuta i druga osoba.

Zbog ozbiljnosti sukoba na mjesto događaja pozvana je i hitna pomoć, a glumac je potom prevezen u bolnicu. Težina njegovih ozljeda zasad nije poznata. Glasnogovornik Policijske uprave New Orleansa izjavio je za Daily Mail da se LaBeouf sada suočava s dvije optužbe za lakše nanošenje tjelesnih ozljeda.

Shia LaBeouf Foto: Profimedia

Dodatne detalje iznio je i Jeffrey Damnit, sudionik Mardi Grasa, koji je za TMZ ispričao svoju verziju događaja. Tvrdi da je glumca susreo još oko 17 sati u baru, gdje je LaBeouf navodno slučajno naletio na njega dok je naručivao vodu te mu rekao:

''Ako me još jednom gurneš, razbit ću ti glavu.''

Damnit je naveo da se oko ponoći vratio u bar i zatekao LaBeoufa koji je u međuvremenu izbačen iz lokala. Također tvrdi da je glumac pokušao ugristi voditelja bara i nazvao ga pogrdnim izrazom.

Shia LaBeouf Foto: Profimedia

LaBeouf je viđen i kako napušta zatvor nakon incidenta, vidno ozbiljan. Posebnu pozornost privuklo je to što nije nosio vjenčani prsten, što je dodatno potaknulo nagađanja o njegovu odnosu s glumicom Miom Goth, s kojom ima kćer Isabel, rođenu 2022. godine. Goth je također početkom veljače viđena bez prstena, a PageSix je objavio da su se navodno tiho razišli prije godinu dana.

Shia LaBeouf, Mia Goth Foto: Profimedia

Glumčevi predstavnici zasad se nisu oglasili.

Ovo nije prvi put da se LaBeouf našao u problemima sa zakonom. Tijekom godina više je puta bio uhićen zbog narušavanja javnog reda i javne alkoholiziranosti. Nakon jednog od ranijih incidenata dijagnosticiran mu je PTSP, a prošao je i rehabilitacijske programe.

