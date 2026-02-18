Baby Lasagna komentirao pobjedu novih pobjednica Dore: ''Mislim da se neće...''

Nakon što je Hrvatsku doveo do povijesnog uspjeha na Eurosongu, Baby Lasagna sada je prokomentirao pobjedu grupe Lelek na Dori i otkrio što misli o njihovim šansama na eurovizijskoj pozornici.

Baby Lasagna, koji je prije dvije godine predstavljao Hrvatsku na Eurosongu u Švedskoj, komentirao je pobjedu grupe Lelek na ovogodišnjoj Dori.

Glazbenik koji je 2024. godine oduševio Europu i osvojio drugo mjesto u Malmöu s hitom ''Rim Tim Tagi Dim'', nije skrivao zadovoljstvo ishodom domaćeg izbora za pjesmu Eurovizije.

LELEK - 3 Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Baby Lasagna - 2 Foto: Afp

''Drago mi je što su Lelekice pobijedile. Nastup im je bio siguran i uvjerljiv, a vidi se da su ove godine ozbiljno unaprijedile vizualni identitet. Imaju zaista cool etno elemente koji ih čine prepoznatljivima i autentičnima, a to je na Eurosongu ogromna prednost. Mislim da se neće izgubiti među konkurencijom. Navijam za njih'', rekao je Baby Lasagna za Večernji list.

Pogledaji ovo Celebrity Nova faza radova: Ida Prester pokazala kako će izgledati njezin zagrebački raj!

Podsjetimo, upravo je Baby Lasagna ostvario jedan od najvećih uspjeha Hrvatske na Eurosongu posljednjih godina. Njegov energični nastup i zarazni refren pjesme 'Rim Tim Tagi Dim'' donijeli su mu drugo mjesto na eurovizijskoj pozornici u Malmöu te ogromnu podršku publike diljem Europe.

Baby Lasagna - 3 Foto: Profimedia

Lelek Foto: Neva Zganec/Pixsell

S obzirom na njegovo iskustvo i uspjeh na najvećem glazbenom natjecanju na svijetu, njegove riječi podrške dodatni su vjetar u leđa grupi Lelek, koja će ove godine braniti hrvatske boje na Eurosongu. Hoće li ponoviti – ili možda nadmašiti – uspjeh svog prethodnika, ostaje za vidjeti.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Njihova tragična smrt obilježila je kraj jedne od najzanimljivijih i najtužnijih ljubavnih priča 20. stoljeća

Što znače tetovaže koje su pobjednice Dore nosile tijekom nastupa? Detalje pročitajte OVDJE.

OVDJE pročitajte o čemu govori pjesma ''Andromeda''.

Galerija 17 17 17 17 17

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Celebrity Kakav duo! Baka supruge chefa Vukadina osvojila internet: "Hoćemo još, genijalna je!"

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Celebrity Kako je hrabra ljepotica borbu s rakom poretvorila u snažno poglavlje svog života?

Pogledaji ovo Zanimljivosti Koga ljubi srpski influencer kojem je zapaljen automobil? Atraktivnu brinetu prate stotine tisuća ljudi