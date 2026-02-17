Provokativna čipka otkrila njezinu stražnjicu i potaknula reakcije koje ne prestaju!

Halsey je na premijeri serije zablistala u provokativnoj crnoj haljini s prozirnim detaljima i dugim šlepom, dok joj je društvo na crvenom tepihu pravio partner Avan Jogia.

Američka pjevačica Halsey privukla je sve poglede na premijeri prve sezone serije "56 Days" u produkciji Amazon Prime Videoa, održanoj u Hammer Museumu u zapadnom Los Angelesu.

Na crvenom tepihu pojavila se u odvažnoj crnoj haljini koja spaja čipku i saten, a prozirni korzetasti dio naglasio je njezinu figuru i tetovaže. Leđa su ostala gotovo potpuno otkrivena, dok je dugi satenasti šlep dao dozu glamura i ravnotežu cijelom izdanju. Crvena kosa i tamni ruž dodatno su pojačali dramatičan dojam.

Halsey - 3 Foto: Profimedia

Halsey - 4 Foto: Profimedia

Na događanju joj je društvo pravio kanadski glumac Avan Jogia, s kojim je u vezi, a par je pozirao u usklađenim crnim kombinacijama, ostavljajući dojam modno moćnog dvojca.

Halsey - 5 Foto: Profimedia

Večer je okupila brojne poznate uzvanike i potvrdila veliko zanimanje za novu seriju, no Halsey je bez sumnje bila jedna od glavnih zvijezda crvenog tepiha, kombinirajući sofisticiranost i provokaciju u izdanju koje se dugo neće zaboraviti.

