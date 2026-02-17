Natali Dizdar sasvim iskreno o ljubavi, obitelji i životu u Parizu!

Razgovarali smo s damom osebujna glasa Natali Dizdar. Što je za nju Valentinovo, na kojem jeziku razgovara sa svojom kćeri Lolom i zaručnikom Williamom te što su joj donijela putovanja, otkrila je Dorini Duplančić za IN magazin.

Natali Dizdar je prošlog vikenda slavila ljubav i glazbu na pozornici.

''Meni je Valentinovo zapravo skoro uvijek radno i meni je to super jer mi je to neki najbolji način da se obilježi taj dan. Super mi je da ga obilježavamo na način da se proslavi, mislim šta god se može slaviti, na bilo koji datum može, ali mi je lijepo jer moje pjesme su sve ljubavne i uvijek je neka lijepa kemija na tim koncertima'', govori Natali.

In Magazin: Natali Dizdar - 1 Foto: In Magazin

Natali već godinama živi na dvije adrese. Što joj je donijelo generalno iskustvo života vani?

''Svake godine moram negdje, nešto novo. I super mi je, imaš tako jedan život da upoznaš sve te neke različite kulture, da se susretneš s nekim novim iskustvima. I na putovanjima, zapravo putovanja su dosta inspirativne, jer se uvijek negdje čovjek i susretne sam sa sobom na neki način, jer se pomjeri iz neke svoje komfort zone. Tako da nema do fizičkog pomjeranja, to ono sve pogura''.

Natali Dizdar Foto: In Magazin

Njezino prvo solo testno putovanje je bilo u Pariz, a sad se baš u tom Parizu skrasila. U što se zaljubila u tom gradu ljubavi?

''To je grad kao neka meka kulture i nikad ti nije dosadno. Dovoljno je mali, dovoljno je velik. Ima malo vibru New Yorka jer je pun ljudi, a zapravo on je šest puta manji od Zagreba'', priča Natali.



Prošle godine na svijet je stigla kćer Lola, a budući da je Natalin zaručnik William Francuz, zanimalo nas je na kojem jeziku razgovaraju.



''Naravno na engleskom. Na engleskom, a i Lola će mislim ipak prvo naučit hrvatski s obzirom da ja konstantno pričam s njom hrvatski, a on se onako zaboravi pa počne engleski pa ja kao daj… Na kraju dijete mi živi u Parizu će pričat hrvatski i engleski'', priča.

Pogledaji ovo Celebrity Miro Bulj podijelio rijetku fotografiju supruge, za to je imao poseban razlog!

Kažu da učimo puno od djece, čemu je Natali naučila njezina kći?

''Pa možda me podsjetila na neka davno zaboravljena znanja, a to je kako je lijepo usporiti, kako je lijepo biti prisutan potpuno u trenutku u sadašnjosti, ostaviti mobitel sa strane. I baš se podsjetiti kako je to bilo kad sam ja bar odrastala jer je bilo neko sporije vrijeme. Sve je nešto nježno, puno zagrljaja, onako taj možda neki dio mene koji definitivno sad više izlazi'', priča Natali.

In Magazin: Natali Dizdar - 6 Foto: In Magazin

Ima li razlike između Natali pod svjetlima reflektora i Natali privatno?

''Mislim da sam na pozornici vrlo slična, ako ne i ista ko, kao u privatnom životu jer sam vidjela ljude koji se potpuno transformiraju što mi je uvijek bilo fascinantno kad dođu na stage. Ja mislim da sam ja uvijek ista'', govori Natali.

Pogledaji ovo Celebrity Preslatko! Chef Vukadin pokazao izdanja svojih nasljednika za maškare



Na pozornici joj se pridružio i duo pod maskama Nipple People, s kojima ima nagrađivanu suradnju na pjesmi Utjeha. A osim koncerata koji su pred njom, ove godine sprema i nove pjesme.

Al' sve je onako još u povojima i to ide nekim tempom, jako sporim. Al okej, mislim, album je izašao ovaj '24. u devetom mjesecu, tako da s obzirom na moj tempo izdavanja albuma svakih osam godina imam vremena haha.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.



1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Kako imati tijelo poput najpoznatije plavuše na svijetu? Njezin trener otkrio je nekoliko trikova

1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Nekad i sad Kako su Backstreet Boysi ostali nezaustavljivi već više od 30 godina?

Pogledaji ovo Celebrity Provokativna čipka otkrila njezinu stražnjicu i potaknula reakcije koje ne prestaju!