Mali junaci, veliki misterij! Upoznajte Martina i Martu, zvijezde dječjeg filma Glavonja

Nova dječja filmska avantura imena ''Glavonja'' uskoro stiže na velika platna, a donosi priču o malim junacima pred velikim misterijem. Naš Marko Štefanac za IN magazin družio se s Martom i Martinom, mladim glumcima koji su mu otkrili što im znači slava, u čemu su najviše uživali te jesu li svladali neke filmske termine.

Nova dječja avantura stiže u kina, a iza velikog misterija stoje mali, ali hrabri junaci. Upravo takve upoznajemo u novom domaćem pustolovnom filmu Glavonja. Za Martu i Martina filmski set nije potpuna nepoznanica. Prva iskustva pred kamerama pamte još od prije.

''Bio sam statist, ali se sjećam, bila je fora, zato što djeca na tom filmu su jela, jela su ove rekvizite. Kao, znači kokice i čips i sokovi su bili, oni su to jeli'', prisjetio se mali glumac Martin.

''Ja se bavim glumom od drugog razreda. Mislim, Glavonja je meni moj prvi film, ali idem na dramsku od drugog razreda'', priča nam mala glumica Martina.

Martin Pišlar i Marta Mihanović Foto: In Magazin

Prvi dani snimanja donijeli su uzbuđenje, ali vrlo brzo postali su pravi filmski junaci.

''Pa mislim da nije bilo treme, ali onako, nismo više bili mi, nego smo postali svoji likove'', govori Martin.

''Mislim, ja sam imala malu tremu, prvi, drugi dan snimanja, ali naviknula sam se i stvarno nije bilo toliko strašno'', kaže Marta.

Smijeha, kažu, nije nedostajalo. A otkrili su nam i što im je bilo najzabavnije na setu.

''Ojoj, to je bilo na noćnom snimanju, onda nismo mogli krenut snimat, zato što smo se smijali. Zato jer smo bili umorni bili'', kaže Martin.

''Dobro, meni je bilo najzabavnije, predzadnji dan snimanja, bilo noćno, oko 7 navečer i snimali smo na Gornjem gradu. Trebali smo hodati od dole i odozgora, kao da je u jednoj sceni. I ja sam išla toliko brzo da sam bila na, kao, vrhu kolone i on je bio zadnji i samo je šljosnuo'', ispričala nam je Marta.

Martin Pišlar i Marta Mihanović - 3 Foto: In Magazin

Tekst se zaboravi, scena se ponovi, ali dobra porcija se pamti.

''Imali smo janjetinu i prasetinu zadnji dan kad je bilo samo fotkanje. Ja sam uzela dvije porcije'', prisjetila se Marta.

Postati filmski junak znači i proći kroz malu transformaciju, onu u šminkerskom stolcu.

''Pa ja sam se osjećao kao da skrivam svoj identitet'', kaže nam Martin.

Planovi za budućnost? Kažu: bez žurbe. Jer i razmišljanje zna katkad biti naporan posao.

''Možda se ne vidim toliko kao glumica koliko možda kao producentica ili redateljica, ali kao za main job isto nemam pojma. Mislim, kao i on što je rekao. Ima vremena, još smo djeca'', kaže Marta.

''Pa ne želim da mi to bude main job, ali bilo bi fora onako malo sa strane, makar ne znam kako se to kaže. Razmišljam, ali to je velika dilema i mozak mi je jako preopterećen, skoro sam se onesvijestio od svega'', priča nam simpatični Martin.

Martin Pišlar i Marta Mihanović - 6 Foto: In Magazin

Martin Pišlar i Marta Mihanović - 5 Foto: In Magazin

U svijetu u kojem je popularnost često na prvom mjestu, otkrili su nam koliko im ona zapravo znači.

''Želim biti normalan čovjek, ali… nije mi toliko bitno. Možda mi je 5% bitno, a ne 100%. Tako da…'', kaže Marta.

''A meni je jedino bitno da preživim dan'', zaključio je simpatični Martin,

Možda im slava još nije najvažnija, ali iza njih je iskustvo koje će još dugo pamtiti. A avanturu koju donosi film Glavonja, pogledajte uskoro u hrvatskim kinima.

