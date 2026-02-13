Otac Blanke Vlašić o kćerinu razvodu od belgijskog novinara: ''Službeno su razvedeni od...''

Joško Vlašić, otac naše proslavljene atletičarke Blanke Vlašić potvrdio je vijesti o kćerinu razvodu od belgijskog novinara te otkrio kada su se službeno razveli.

Nakon što je u medijima odjeknula vijest o razvodu naše proslavljene atletičarke Blanke Vlašić i Rubena Van Guchta, priča je dobila nastavak.

Ruben je te navode demantirao gostujući na jednom belgijskom radiju, pišu belgijski mediji. U cijelu se situaciju potom uključio i Blankin otac Joško Vlašić. Umirovljeni trener dao je ekskluzivan intervju za belgijski medij HLN, kojeg prenosi Večernji list.

Blanka Vlašić i Ruben Van Gucht - 5 Foto: Instagram

Otac naše proslavljene atletičarke potvrdio je vijesti o razvodu.

Pogledaji ovo Celebrity Folk-zvijezda koju Hrvati obožavaju pozirala u bikiniju, samo su trakice držale sve na svom mjestu

''Službeno su razvedeni još od listopada. Ta veza gotovo od samog početka nije bila dobra, iz razloga koje sada svi znaju, ali Blanka je uvijek na prvo mjesto stavljala svog sina, jer je divna majka. Zato je šutjela i još dugo ostala u braku, sve dok više nije bilo održivo. Ni sada neće ništa reći, i to također čini kako bi zaštitila svog sina. Mondo je zaista divno dijete, pravo malo blago, i u cijeloj ovoj priči moramo njega staviti na prvo mjesto. I Ruben bi to trebao učiniti. Trebao bi shvatiti da bi sve te priče i fotografije koje se o njemu pojavljuju jednoga dana mogle povrijediti Monda'', rekao je.

Blanka i Joško Vlašić - 4 Foto: Ante Cizmic / CROPIX

''Internet je vječan, ništa ne nestaje. Jednog dana će se taj dječak s time suočiti. Mi smo cijelo vrijeme vrlo zrelo i smireno postupali u cijeloj ovoj situaciji, vrijeme je da i on to učini i kaže istinu. Braka više nema. Točka'', dodao je.

Pogledaji ovo Celebrity ToMa se oglasio nakon prolaska u finale Dore, otkrio i ono što se svi najviše pitaju!

Ruben je sve ostavio bez teksta prvom objavom poslije vijesti o razvodu od Blanke Vlašić. Više o tome pisali smo OVDJE.

Ruben Van Gucht Foto: Instagram

Od iznenadne ljubavi do šokantnih izjava: Priču o Blanki Vlašić i Rubenu Van Guchtu pročitajte OVDJE.

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Zanimljivosti Bilo je to 2009. godine: Pogledajte kako su poznati Hrvati tulumarili u kultnom zagrebačkom klubu

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Jedan potez otuđenog Beckhamova sina i supruge nasmijao je čak i fotografe!

Pogledaji ovo Celebrity Mladić koji je izgubio život u Sarajevu sin je poznatog glazbenika, ima i brata blizanca