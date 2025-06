Otac Blanke Vlašić komentirao glasine o kćerinom razvodu od belgijskog novinara

Sve su glasnije priče da je braku Blanke Vlašić i Rubena Van Guchta došao kraj.

Brak naše proslavljene atletičarke Blanke Vlašić već je nekoliko mjeseci u fokusu javnosti. Sve je počelo kada je njezin suprug, belgijski novinar, Ruben Van Gucht priznao da su u otvorenoj vezi.

Blanka je sada snimljena bez vjenčanog prstena, a mnogi su upravo zbog tog detalja zaključili da je njihovom odnosu došao kraj.

Blanka Vlašić i Ruben Van Gucht - 2 Foto: Instagram

Blanka Vlašić i Ruben Van Gucht - 3 Foto: Instagram

Glasine o razvodu sada je prokomentirao i Blankin otac, Joško Vlašić.

''To trebate pitati nju. Nemojte mene o tome, baš me briga. Ja gledam svoj život, ne želim komentirati dalje. To me ne zanima'', rekao je za Večernji list.

Venera i Joško Vlašić Foto: Vladimir Dugandzic / CROPIX

Ruben Van Gucht - 1 Foto: Instagram

Ruben Van Gucht - 2 Foto: Instagram

