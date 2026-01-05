Nakon obiteljske kalvarije i bolnog gubitka poznati par objavio najljepše vijesti!

Derek i Hayley Hough dočekali su najveću sreću nakon obiteljskih kalvarija, a sretnu vijest objavili su na društvenim mrežama.

Derek Hough, jedan od najpoznatijih svjetskih plesača i koreografa, i njegova supruga Hayley Erbert Hough podijelili su na društvenim mrežama najljepše vijesti – postali su roditelji prvi put!

U emotivnoj objavi otkrili su da je 29. prosinca 2025. na svijet stigla njihova kćerkica, a otkrili su i koje su joj ime dali.

''Everley Capri Hough. Svaki korak u našem životu vodio nas je do tebe. Naša srca su se otvorila više nego ikad, a naš svijet zauvijek se promijenio'', napisali su uz crno-bijelu fotografiju na kojoj nježno drže stopala svoje kćeri.

Inače, ovaj par poznate je po tome što na društvenim mrežama otvoreno progovara i o lijepim i bolnim temama. U studenom prošle godine Derek i Hayley odlučili su javno progovoriti o jednoj od svojih najintimnijih i najtežih životnih priča. Naime, prije ove trudnoće Hayley je imala spontani pobačaj, što je za oboje bio iznimno bolan gubitak.

Hayley Erbert Hough, Derek Hough Foto: Instagram

''Postoje trenuci u životu koji vas zauvijek promijene. Za nas je ovo jedan od tih trenutaka. Poglavlje ljubavi, gubitka, slomljenog srca i svega između. S obzirom na to da je listopad Mjesec podizanja svijesti o gubitku trudnoće i dojenčadi, dijelimo ovaj dio naše priče kako bismo odali počast našoj bebi koja nikada nije stigla na ovaj svijet. Jedna od četiri trudnoće završava spontanim pobačajem – tihim slomom srca koji poznaje toliko obitelji, a koji smo, nažalost, i mi doživjeli. Dok to dijelimo s vama, znajte da duga nikad nije daleko'', napisali su u njihovoj zajedničkoj objavi na Instagramu. Više pročitajte OVDJE.

U prosincu 2023., njihov je život zadesila još jedna velika tragedija. Hayley je iznenada završila u bolnici i bila podvrgnuta hitnoj kraniotomiji – složenom kirurškom zahvatu kojim se prave otvori na lubanji.

Derek Hough, Hayley Erbert Hough Foto: Profimedia

Srušila se neposredno prije nastupa, a liječnici su otkrili hematom u mozgu, nastao kao posljedica pucanja krvne žile.

Derek Hough, Hayley Erbert Hough Foto: Profimedia

Prije njihovog nastupa srušila se u backstageu jer je u mozgu imala hematom koji je nastao kao posljedica pucanja krvne žile. Doktori su tada imali samo loše prognoze, a predviđali su da se nikada u potpunosti neće oporaviti, ako ostane živa, a kamo li ponovo zaplesati.

Hayley Erbert Hough, Derek Hough Foto: Instagram

No Hayley je nadmašila sve prognoze. Njezin povratak plesu bio je trenutak koji su svi dočekali sa suzama u očima. Više o tome pisali smo OVDJE.

