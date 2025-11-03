Poznati par u emotivnom videu progovorio o bolnom gubitku koji ih je zauvijek promijenio

Derek i Hayley progovorili su o boli koju mnogi skrivaju te poslali snažnu poruku nade.

Slavni plesač i koreograf Derek Hough i njegova supruga Hayley Erbert Hough odlučili su javno progovoriti o jednoj od svojih najintimnijih i najtežih životnih priča.

U dirljivom videu koji su objavili na Instagramu povodom ''Mjeseca podizanja svijesti o gubitku trudnoć''e, otkrili su da su prije sadašnje trudnoće – doživjeli spontani pobačaj.

''Poglavlje gubitka, ljubavi, slavlja, slomljenog srca i svega između. Iako smo presretni što uskoro dočekujemo našu ‘duginu bebu’, odajemo počast našem djetetu koje nikada nije stiglo na ovaj svijet'', pisalo je na početku videa.

Hayley Erbert Hough, Derek Hough - 8 Foto: Profimedia

''Postoje trenuci u životu koji vas zauvijek promijene. Za nas je ovo jedan od tih trenutaka. Poglavlje ljubavi, gubitka, slomljenog srca i svega između. S obzirom na to da je listopad Mjesec podizanja svijesti o gubitku trudnoće i dojenčadi, dijelimo ovaj dio naše priče kako bismo odali počast našoj bebi koja nikada nije stigla na ovaj svijet. Jedna od četiri trudnoće završava spontanim pobačajem – tihim slomom srca koji poznaje toliko obitelji, a koji smo, nažalost, i mi doživjeli. Dok to dijelimo s vama, znajte da duga nikad nije daleko'', napisali su u njihovoj zajedničkoj objavi na Instagramu.

Hayley Erbert Hough, Derek Hough Foto: Instagram

U videu se mogu vidjeti njihovi najemotivniji trenuci – od trenutka kad su prijateljima i obitelji otkrili radosne vijesti, do predivne scene u kojoj Hayley govori Dereku da će postati otac. Video završava snimkom trenutka u kojem su saznali da su izgubili bebu.

Hayley Erbert Hough, Derek Hough Foto: Instagram

Njihova iskrenost o gubitku koji pogađa brojne obitelji diljem svijeta izazvala je snažne reakcije podrške.

''Volimo vas'', ''Anđeli čuvaju anđele'', ''Prava ste inspiracija'', ''Ovo me rasplakalo. Hvala vam što ste podijelili ovo'', ''Vi ste toliko snažni'', ''Ovo su toliko teški trenuci kroz koje ste prošli'', ''Nažalost, znam ovaj osjećaj'', ''Tako mi je žao zbog vašeg gubitka'', dio je komentara s Instagrama.

Hayley Erbert Hough, Derek Hough Foto: Instagram

Hayley Erbert Hough, Derek Hough - 15 Foto: Profimedia

Inače, Derek i Hayley, nakon svega što su prošli, u srpnju ove godine objavili su da je ona ponovno trudna.

Inače, ovoj prekrasnoj ženi doktori su predviđali da se nikada neće oporaviti, a zbog njezinog povratka na scenu svi su plakali.

Hayley Erbert Hough, Derek Hough - 2 Foto: Profimedia

Više saznajte OVDJE.

