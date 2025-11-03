Iza blistavih fotki ove naše ljepotice krije se priča teža nego što itko može zamisliti

Prekrasna influencerica otvoreno na društvenim mrežama progovora o svojoj borbi s teškom dijagnozom.

Influencerica i fitness trenerica Antonela Golobić objavila je niz fotografija koje su odmah privukle pažnju – ne samo zbog zavidnog stajlinga, već i zbog samopouzdanja koje zrači iz kadrova.

Na svečanom događanju pojavila se u vatrenocrvenoj mini haljini bez naramenica.

''Vječno sam sanjala da ću s nekim graditi svoj život. Očito da taj netko sam bila ja sama. Za sve sam mislila da ću morati čekati da dođe prava osoba pa da mi krenemo sve zajedno, ali kako to bude dok sam ja čekala, shvatila sam da ja to mogu sama. Pa sam počela živjet sama, pa sam sama otvorila svoj studio pa sam sama krenula s renovacijama. Gdje bi ja sad bila da sam i dalje čekala pravi trenutak i pravu osobu?'', iskreno je napisala uz fotke.

Antonela Golobić. Foto: Instagram

Na fotki je u fokusu u njezin široki osmijeh, ali iza njega se krije puno dublja priča - godinama se bori s depresijom, o čemu jasno i glasno govori na društvenim mrežama.

Antonela Golobić. Foto: Instagram

''Stvarno su mi lijekovi i psihoterapija pomogli. Ne znam kako bih više funkcionirala. Mi smo otvorili te neke traume i izliječili smo ih, i nastavila sam dalje. I sad kad pogledam, depresija mi nije sad toliko strašna. Ja s njom najnormalnije živim i najnormalnije funkcioniram. Dapače, ja smatram da sam ja nju trenutačno pobijedila jer više nemam te nekakve epizode, najnormalnije spavam, svakodnevne aktivnosti odradim najnormalnije'', rekla je ranije.

Antonela Golobić - 23 Foto: Instagram

Antonela Golobić Foto: Instagram

Antonela Golobić - 22 Foto: Instagram

Ova prekrasna mlada žena godinama se sramila svoje dijagnoze.

''To je nešto čega sam se sramila godinama. Danas sam naučila živjeti s njom. Donijela mi je neke nove ljude u život i filtrirala stare. Bolest koju ne vidimo, ali osjetimo'', napisala je na Instagramu svojedobno.

Antonela Golobić Foto: Instagram

O depresiji je govorila i u brojnim intervjuima, a u podcastu ''Um&Boom Podcast'' detaljno je ispričala sve o bolesti. Problemi su, kaže, počeli još u djetinjstvu.

''Još uvijek imam depresiju, ali sada znam kako se nositi s njom. Sve je počelo dosta rano, rekla bih s 12 ili 13 godina, ali tada smo sve pripisivali pubertetu. Bila sam osjetljivija, neki bi rekli hipersenzibilna, a tada sam imala i prve suicidalne misli. Često bih čula: 'To se svima događa', i ti sebi onda u glavu staviš da je to normalno i da ne moramo više o tome razgovarati. Najnormalnije je da ti u tri ujutro plačeš iako nemaš razloga. Tada sam mislila to je normalno, tako svi i nisam o tome pričala do 20. godine. Sedam godina je sve to negdje stajalo sa strane'', rekla je, a onda je potražila pomoć, nakon čega je dobila dijagnozu i odgovarajuću terapiju.

