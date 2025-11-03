Naš influencer nakon romantičnih fotki s muškarcem progovorio o ljubavnom statusu

Marko Vuletić na Instagramu se zahvalio na prekrasnim riječima podrške nakon što je objavio fotke s partnerom.

Naš influencer Marko Vuletić na društvenim mrežama pohvalio se romantičnim prizorima s muškarcem te je njegova objava u tren oka prikupila više od 70 tisuća lajkova.

Više o tome pisali smo OVDJE.

Marko se nakon fotki prvi put oglasio na Instagramu te progovorio o ljubavnom statusu.

Marko Vuletić na Instagramu Foto: Instagram

''Osim što sada definitivno znate sve o mom životu, moram vam se zahvaliti na lijepim porukama. Iskreno ni ja ni on nismo išli u ovo u nekom strahu zato što ja znam da ja imam jako lijepu zajednicu ljudi i da ljudi koji mene prate su generalno užasno razumni, dobri i hvala vam na tome'', rekao je.

Marko Vuletić Foto: Instagram

''I ja još uvijek čvrsto stojim, da ako pratite mene da ne morate znati moj ljubavni život, ali da ga možete povremeno vidjeti - svatko. Mislim da je jako lijepo da znate da živim neki miran, skladan život i da sam jako sretan. I to je na kraju dana najbitnije, upoznat ćete i Bogija, koji trenutačno ima slomljenu ključnu kost, tako da polako'', dodao je.

Marko Vuletić na Instagramu Foto: Instagram

''I samo bih vam napomenuo da je lijepo da živite vlastiti život ii da nema osobe koja vam može reći da živite drugačiji život, ako vi to ne želite, i da je skroz u redu slijediti sve svoje snove i da ste uvijek hrabri i grabite za sebe jer nitko drugi neće živjeti vaš život nego vi'', zaključio je.

Marko Vuletić na Instagramu Foto: Instagram

Inače, Marko je nedavno kupio stan u Zagrebu te se bacio na renovaciju. Rezultate je redovito dijelio na Instagramu. Kako izgleda njegov dnevni boravak nakon renovacije škicnite OVDJE.

Marko Vuletić - dnevni boravak Foto: Instagram

Marko Vuletić - terasa Foto: Instagram

