Bombastični dekolte Salma Hayek ugurala je u haljinu koja djeluje kao da će se raspuknuti

Salma Hayek ponovno je privukla sve poglede pojavivši se u raskošnoj zelenoj haljini koja je istaknula njezine čuvene obline i nepogrešiv smisao za glamur.
Holivudska zvijezda Salma Hayek oduševila je pojavom na crvenom tepihu.
Na nedavnom događanju zasjala je u upečatljivoj zelenoj, uskoj haljini prekrivenoj šljokicama, koja je savršeno pratila liniju njezina tijela i naglasila njezin poznati bujni dekolte.
Salma Hayek - 6 Foto: Profimedia
Salma Hayek - 4 Foto: Profimedia
Elegantna kreacija s dubokim V-izrezom i dugim rukavima dodatno je istaknula Salminu figuru, dok je glamurozni nakit s rubinima i dijamantima upotpunio cijeli izgled.
Salma Hayek - 3 Foto: Profimedia
Na crvenom tepihu pridružio joj se suprug, francuski milijarder François-Henri Pinault, s kojim se Salma nije prestajala smiješiti dok su pozirali fotografima. Par je ponovno pokazao koliko su skladni i zaljubljeni.
Salma Hayek - 2 Foto: Profimedia
Salma Hayek, koja je poznata po svom bezvremenskom stilu i samouvjerenom nastupu, još jednom je dokazala zašto ju mnogi smatraju jednom od najljepših žena Hollywooda.
Salma Hayek - 2 Foto: Profimedia
Salma Hayek Foto: Instagram
Kako izgleda Salmina kći? Fotografije pogledajte OVDJE.
