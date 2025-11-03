Bombastični dekolte Salma Hayek ugurala je u haljinu koja djeluje kao da će se raspuknuti

Salma Hayek ponovno je privukla sve poglede pojavivši se u raskošnoj zelenoj haljini koja je istaknula njezine čuvene obline i nepogrešiv smisao za glamur.

Holivudska zvijezda Salma Hayek oduševila je pojavom na crvenom tepihu.

Na nedavnom događanju zasjala je u upečatljivoj zelenoj, uskoj haljini prekrivenoj šljokicama, koja je savršeno pratila liniju njezina tijela i naglasila njezin poznati bujni dekolte.

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

Elegantna kreacija s dubokim V-izrezom i dugim rukavima dodatno je istaknula Salminu figuru, dok je glamurozni nakit s rubinima i dijamantima upotpunio cijeli izgled.

Foto: Profimedia

Na crvenom tepihu pridružio joj se suprug, francuski milijarder François-Henri Pinault, s kojim se Salma nije prestajala smiješiti dok su pozirali fotografima. Par je ponovno pokazao koliko su skladni i zaljubljeni.

Foto: Profimedia

Salma Hayek, koja je poznata po svom bezvremenskom stilu i samouvjerenom nastupu, još jednom je dokazala zašto ju mnogi smatraju jednom od najljepših žena Hollywooda.

Foto: Profimedia

Foto: Instagram

Kako izgleda Salmina kći? Fotografije pogledajte OVDJE.

