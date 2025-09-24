Salma Hayek ponosno pokazala nasljednicu, koja je napunila 18 godina

Salma Hayek ponosno pozirala s kćerki Valentinom Palomom i podijelila fotografije s njenog 18. rođendana.

Holivudska glumica Salma Hayek na Instagramu je obradovala fanove novim fotografijama svoje kćeri Valentine Palome Pinault.

Naime, Valentina je napunila 18 godina, a tim povodom mama je podijelila njenu fotografiju iz djetinjstva i napisala dirljivu čestitku.

Salma Hayek - 3 Foto: Profimedia

''Moja prekrasna kraljica plesa. Danas si napunila 18 !!!!! Toliko se toga promijenilo u tvom životu, ali ti si uvijek tako svoja. Dobro i strastveno srce, mudra duša puna čarolije, jedinstvena nezaustavljiva sila prirode s duhovitim smislom za humor i tvrdoglavu upornost. Neke stvari se nikada neće promijeniti – volimo te zauvijek, i iako si uvijek bila ispred svojih godina, u mom će srcu zauvijek ostatiš moja kćer iz snova. Sretan rođendan, Valentina Paloma'', napisala je Salma.

Nakon toga, podijelila je i fotografije s proslave koju je djevojka imala.

''Jeli smo, plesali, smijali se, voljeli… i slavlje nastavili cijeli vikend. Sretan rođendan, mi cielo, proslavljati tebe nikad ne traje dovoljno dugo.''

Salma je Valentinu dobila u braku s François-Henrijem Pinaultom, francuskim milijarderom.

Salma Hayek - 5 Foto: Profimedia

François je upoznao Salmu u proljeće 2006. dok je prisustvovao gala svečanosti u Palazzo Grassi u Veneciji. Salma je objavila da se zaručila za francuskog poduzetnika u ožujku 2007., a potvrdila je i da je trudna. Potom je u rujnu 2007. rodila njihovu kćer Valentinu Palomu. Vjenčali su se 2009., a François je iznenadio Salmu obnovom zavjeta na tropskom otoku Bora Bora 2018.

Salma Hayek - 6 Foto: Profimedia

Salma Hayek - 11 Foto: Salma Hayek/Instagram

