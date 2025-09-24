Što je to imala u ruci? Udovica poginulog nogometaša skupila svu snagu i prošetala crvenim tepihom

Na 69. dodjeli Zlatne lopte u pariškom Théâtre du Châtelet, emotivnu večer obilježio je trenutak sjećanja na tragično preminule Dioga Jotu i njegova brata Andréa Silvu.

Na svečanoj dodjeli 69. Zlatne lopte, održanoj u veličanstvenom pariškom Théâtre du Châtelet, publika i sudionici na trenutak su zastali u tišini kako bi odali počast tragično preminulom napadaču Liverpoola, Diogu Joti, i njegovom bratu, bivšem portugalskom reprezentativcu Andréu Silvi.

Emocije su bile snažne, a cijela dvorana ustala je na noge u znak sjećanja na dvojicu sportaša čiji su životi prerano ugašeni.

Posebno dirljiv trenutak zbio se na crvenom tepihu, kada se pojavila Rute Cardoso, Jotina udovica, u dugoj bijeloj haljini koja je istaknula njezinu eleganciju, ali i simboliku bijele boje. Također, u lijevoj ruci nosila je bijelu krunicu.

Rute je u Pariz stigla u pratnji delegacije s Anfielda, a njezina pojava izazvala je suze i gromoglasan pljesak prisutnih. Bio je to jedan od njezinih rijetkih izlazaka u javnost nakon suprugove smrti, što je događaj učinilo još emotivnijim.

Podsjetimo, Rute i Diogo vjenčali su se samo 11 dana prije nesreće koja mu je oduzela život.

Diogo Jota, jedan od ključnih igrača Liverpoola i portugalske reprezentacije, preminuo je iznenada u prometnoj nesreći, dok je bio na putovanju u domovini. Vijest je šokirala nogometni svijet, budući da je Jota slovio kao jedan od najtalentiranijih napadača svoje generacije, s besprijekornim osjećajem za gol i nevjerojatnom požrtvovnošću na terenu.

Njegov brat André Silva, koji je nastupao za reprezentaciju Portugala i ostvario zavidnu karijeru u klubovima diljem Europe, poginuo je u istoj nesreći.

Prizora sa sahrane prisjetite se OVDJE.

