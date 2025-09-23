Potpuno gola Lidija Bačić fotkom iz kade zapalila Instagram: ''Prizor za infarkt!''

Mnogima omiljena Hrvatica objavila je fotku iz kade kojom je pokrenula lavinu reakcija na društvenim mrežama.

Naša popularna pjevačica Lidija Bačić ponovno je podigla temperaturu na društvenim mrežama – ovoga puta objavom iz kade.

Lidija je poznata po tome da ne skriva svoju ženstvenost i da se ne boji izazovnih kadrova. Na fotografiji koju je podijelila s pratiteljima pozira potpuno gola, prekrivena samo sapunicom.

"Volim se kupati'', napisala je kratko uz fotku.

Senzualna objava odmah je privukla pozornost njezinih pratitelja. Komentari su se počeli nizati brzinom svjetlosti – od emotikona vatre i srca, do komplimenata na račun njezina izgleda i samopouzdanja.

Lidija Bačić - 4 Foto: Lidija Bačić/Instagram

''Uvijek si bila i ostala bomba'', ''Ljepotica'', ''Volim te još više'', ''Koliko si zgodna'', ''Oduvijek zgodna, a zadnje fotke za infarkt'', ''Nemoj nam Lidija ovo raditi'', dio je komentara s Instagrama.

Lidija Bačić - 8 Foto: Miroslav Slafhauzer / CROPIX

Objave je prikupila preko 5000 lajkova.

Lidija Bačić Foto: Instagram

