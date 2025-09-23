Potpuno gola Lidija Bačić fotkom iz kade zapalila Instagram: ''Prizor za infarkt!''

Mnogima omiljena Hrvatica objavila je fotku iz kade kojom je pokrenula lavinu reakcija na društvenim mrežama.
Lidija je poznata po tome da ne skriva svoju ženstvenost i da se ne boji izazovnih kadrova. Na fotografiji koju je podijelila s pratiteljima pozira potpuno gola, prekrivena samo sapunicom.
"Volim se kupati'', napisala je kratko uz fotku.
Senzualna objava odmah je privukla pozornost njezinih pratitelja. Komentari su se počeli nizati brzinom svjetlosti – od emotikona vatre i srca, do komplimenata na račun njezina izgleda i samopouzdanja.
Lidija Bačić - 4 Foto: Lidija Bačić/Instagram
''Uvijek si bila i ostala bomba'', ''Ljepotica'', ''Volim te još više'', ''Koliko si zgodna'', ''Oduvijek zgodna, a zadnje fotke za infarkt'', ''Nemoj nam Lidija ovo raditi'', dio je komentara s Instagrama.
Lidija Bačić - 8 Foto: Miroslav Slafhauzer / CROPIX
Objave je prikupila preko 5000 lajkova.
Lidija Bačić Foto: Instagram
