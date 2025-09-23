Poznate su nove informacije o stanju Halida Bešlića: ''Svjestan je da je situacija ozbiljna, ali...''

Dok svi čekaju saznati nove informacije o stanju Halida Bešlića, njegov prijatelj Osman Hadžić otkrio je kako je nakon posjeta u bolnici.
Halid Bešlić, ikona narodne glazbe, već neko vrijeme nalazi se na liječenju u Sarajevu, smješten na odjelu onkologije.
Informacija o njegovu zdravstvenom stanju brzo se proširila, a ovih dana u bolnici ga je posjetio prijatelj Osman Hadžić, koji je za srpske medije otkrio kako je pjevač.
Halid Bešlić Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
''Prije dva dana bio sam kod njega, proveli smo zajedno oko dva, tri sata. Halid sve to dobro podnosi. Apsolutno se po njegovom govoru i ponašanju ne bi reklo da je bolestan. Jako je dobar, mentalno je jak. Svjestan je da je situacija ozbiljna, ali se dobro nosi s tim'', rekao je pjevač za Telegraf.
Halid Bešlić Foto: Antonio Balic / CROPIX
Pjevaču su liječnici naredili da narednih mjesec dana ne radi, kako bi imali jasniju sliku o bolesti i prognozama.
''On mi je rekao da i za Novu godinu, što ima dogovoreno u Sarajevu, do kraja mjeseca mora znati sve o svom stanju. Jedino smo o tome pričali. On ne izgleda kao da je bolestan. Apsolutno je isti kao i prije ove situacije. Da ga čovjek sretne na ulici, ne bi pomislio da je bolestan'', rekao je glazbenik.
Halid Bešlić - 3 Foto: In Magazin
Poruku podrške Halidu je poslala i Hanka Paldum.
''Ja sam dok nisam došla u Zagrebu prije par dana, stalno bila u kontaktu. U kontaktu sam i s njegovim sinom, zapravo moja kćerka više je s njegovim sinom, ja sam s njegovim menadžerom slala poruke, želje za brzo ozdravljenje, upućivala, dragom Bogu, da mu podari snage, da se izbori s ovom jednom Bogom i poteškom sad situacijom u kojoj se našao, ali hoće ako Bog da'', rekla je za IN magazin.
Halid Bešlić s unučadi - 4 Foto: Armin Durgut/Pixsell
Halidovo stanje komentirao je i njegov menadžer Damir Ramljak.
''Ide na bolje, on ima puno nade, imamo i mi, tako da doktori planiraju da ga malo puste doma. Dobro je reagirao na ovu terapiju koju su mu dali sad u bolnici. Čak ima namjera da ga puste malo da ode doma, malo da se odmori od bolnice, pa će dalje doktori vidjeti što i kako, ali kako sad stvari stoje, to ide na bolje'', rekao je za IN magazin.
Halid Bešlić u Areni Varaždin - 2 Foto: PR
''Koja je dijagnoza njega? Dijagnoza je ono što sam ja rekao u početku, da je to jetra, da li je to otišlo i dalje ja to ne bi sudio, oni najviše gledaju to na jetri, da jetra funkcionira i da se taj dio smiri.''
Unatoč zdravstvenim izazovima, Halid još uvijek planira održati veliki koncert u zagrebačkoj Areni, najavljen za 20. prosinca, čime bi obilježio svoj sedmi nastup u toj dvorani.
