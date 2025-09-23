Poznate su nove informacije o stanju Halida Bešlića: ''Svjestan je da je situacija ozbiljna, ali...''

Dok svi čekaju saznati nove informacije o stanju Halida Bešlića, njegov prijatelj Osman Hadžić otkrio je kako je nakon posjeta u bolnici.

Halid Bešlić, ikona narodne glazbe, već neko vrijeme nalazi se na liječenju u Sarajevu, smješten na odjelu onkologije.

Informacija o njegovu zdravstvenom stanju brzo se proširila, a ovih dana u bolnici ga je posjetio prijatelj Osman Hadžić, koji je za srpske medije otkrio kako je pjevač.

''Prije dva dana bio sam kod njega, proveli smo zajedno oko dva, tri sata. Halid sve to dobro podnosi. Apsolutno se po njegovom govoru i ponašanju ne bi reklo da je bolestan. Jako je dobar, mentalno je jak. Svjestan je da je situacija ozbiljna, ali se dobro nosi s tim'', rekao je pjevač za Telegraf.

Pjevaču su liječnici naredili da narednih mjesec dana ne radi, kako bi imali jasniju sliku o bolesti i prognozama.

''On mi je rekao da i za Novu godinu, što ima dogovoreno u Sarajevu, do kraja mjeseca mora znati sve o svom stanju. Jedino smo o tome pričali. On ne izgleda kao da je bolestan. Apsolutno je isti kao i prije ove situacije. Da ga čovjek sretne na ulici, ne bi pomislio da je bolestan'', rekao je glazbenik.

Poruku podrške Halidu je poslala i Hanka Paldum.

''Ja sam dok nisam došla u Zagrebu prije par dana, stalno bila u kontaktu. U kontaktu sam i s njegovim sinom, zapravo moja kćerka više je s njegovim sinom, ja sam s njegovim menadžerom slala poruke, želje za brzo ozdravljenje, upućivala, dragom Bogu, da mu podari snage, da se izbori s ovom jednom Bogom i poteškom sad situacijom u kojoj se našao, ali hoće ako Bog da'', rekla je za IN magazin.

Halidovo stanje komentirao je i njegov menadžer Damir Ramljak.

''Ide na bolje, on ima puno nade, imamo i mi, tako da doktori planiraju da ga malo puste doma. Dobro je reagirao na ovu terapiju koju su mu dali sad u bolnici. Čak ima namjera da ga puste malo da ode doma, malo da se odmori od bolnice, pa će dalje doktori vidjeti što i kako, ali kako sad stvari stoje, to ide na bolje'', rekao je za IN magazin.

''Koja je dijagnoza njega? Dijagnoza je ono što sam ja rekao u početku, da je to jetra, da li je to otišlo i dalje ja to ne bi sudio, oni najviše gledaju to na jetri, da jetra funkcionira i da se taj dio smiri.''

Unatoč zdravstvenim izazovima, Halid još uvijek planira održati veliki koncert u zagrebačkoj Areni, najavljen za 20. prosinca, čime bi obilježio svoj sedmi nastup u toj dvorani.

