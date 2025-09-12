Doznajemo nove detalje o zdravstvenom stanju Halida Bešlića: ''Kako sada stvari stoje...''

Zdravstveno stanje Halida Bešlića posljednjih nekoliko tjedana zabrinulo je njegove obožavatelje diljem regije. Kako je Halid sada i kada će biti otpušten iz bolnice, naša Julija Bačić Barać provjerila je s njegovim menadžerom. Samo za IN magazin podijelio je najnovije informacije o omiljenom pjevaču.

Nešto manje od mjesec dana u bolnici u Sarajevu je Halid Bešlić. Kako se trenutačno osjeća, pitali smo njegova menadžera Damira Ramljaka.

''Ide na bolje, on ima puno nade, imamo i mi, tako da doktori planiraju da ga malo puste doma. Dobro je reagirao na ovu terapiju koju su mu dali sad u bolnici. Čak ima namjera da ga puste malo da ode doma malo da se odmori od bolnice, pa će dalje doktori vidjeti što i kako, ali kako sad stvari stoje to ide na bolje.''

A u bolnici je završio zbog problema s jetrom.

''Koja je dijagnoza njega? Dijagnoza je ono što sam ja rekao u početku, da je to jetra, da li je to otišlo i dalje ja to ne bi sudio, oni najviše gledaju to na jetri da jetra funkcionira i da se taj dio smiri.''

Halid Bešlić Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Jučer je objavljena nova Halidova pjesma, koju je snimio s grupom Miligram, a posvetio ju je supruzi.

''Ona je napravljena prije pola godine i sad je Halid rekao da se dalje nastavi s albumom.''

Unatoč zdravstvenim problemima, Halid ima želju završiti novi album, a pjesmu nije napustio ni u bolničkoj sobi.

''On je pozitivan, čak i pjeva u bolnici, kad neka sestra naiđe i kaže molim vas Halide otpjevajte nešto i Halid joj otpjeva. Tako da je on pun nade, a onda smo i mi puni nade.''

Halid Bešlić - 4 Foto: In Magazin

Halid Bešlić - 2 Foto: In Magazin

Dobro je reagirao na posljednju terapiju, kako kaže menadžer, mogao bi biti otpušten i iz bolnice na neko vrijeme, a mi dragom Halidu želimo što brži oporavak i da se što prije vrati na pozornicu!

