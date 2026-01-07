Spojili su trap i modernu glazbu s vjerom: Upoznajte mladiće koji su osvojili društvene mreže!

Domaću glazbenu scenu obogatio je i mladi duo Zanas, koji čine Marin i Mateo. Svojim skladbama spajaju vjeru i moderan zvuk koji mladi obožavaju. Njihova posljednja pjesma 'Bliže Bogu' posebno je odjeknula na društvenim mrežama. Priču o ovim simpatičnim glazbenicima donosi naš Dino Stošić za IN magazin.

Ne dolaze tiho. Ne skrivaju poruku. I ne rade glazbu bez razloga. Mateo i Marin čine duo ZANAS, a svojim pjesmama spojili su vjerske motive sa zvukom koji osvaja današnje generacije.

''Mi volimo slušat modernu glazbu, evo volimo slušat što je u trendu, što mladi danas svi slušaju, ali s obzirom da smo vjernici i s obzirom da nam nekako najvažnija stvar u pjesmi tekst, nije nam se sviđalo ono što su današnje moderne, trendi pjesme i svjetovne i hrvatske tu u regiji pretrpane lošim motivima, iz naše vjerske perspektive lošim motivima, alkohol, droga i tak dalje i mi smo htjeli onda dat neku kontru tome, nešto novo'', govori Mateo Marić.

Iako su duo, ovi simpatični momci kažu da u njihovoj priči postoji i poseban, treći član.

''Bog jer mi u stvari prije svakog našeg stvaranja, na našim sessionima kad smo u studiju krećemo sve s molitvom i predajemo sve Njemu. I u pjesmi 'Novi režiser' smo ustvari evo baš predali sebe i ono što radimo Njemu i rekli smo u toj pjesmi da je On sad režiser naših života'', priča Marin Lučić.

Prve reakcije na glazbu nisu bile dobre. No to ih nije zaustavilo, već im je dalo vjetar u leđa.

''I onda nas je to potištilo to što ljudi nisu dobili taj feedback koji smo mi htjeli da dobiju i onda smo rekli, nema sad idemo HC, sad rokamo direktno u glavu, otvoreno, kršćanski vjernički, da ljudi znaju što mi želimo i da nismo ni tamo ni vamo, nego da smo na jednoj strani, al da je onda nešto novo, nešto zanimljivo, nešto moderno i tako dalje'', objasnio je Mateo.

Marin posebno pamti riječi koje mu je uputio kolega s fakulteta.

''Dao mi je komentar: 'Čovjeće ono, ako ćete vi napraviti takvu promjenu, napravit ću i ja' i ono to mi je dan danas se sjećam toga uvijek i takav neki komentar gdje se stvarno vidi plod neki, puno znači kao potvrda da smo donijeli dobru odluku'', prisjetio se.

Oni svoju vjeru ne ostavljaju samo u pjesmama, već je aktivno žive cijeli dan.

''Jutarnju molitvu, dnevnu molitvu, večernju molitvu, krunicu, misu. Evo, čitanje duhovnog štiva, trening, kombiniramo i fizičko zdravlje i psihičko zdravlje i duhovno zdravlje, u smislu ne kažem sad da mi to činimo svaki dan i da nam svaki dan uspije, nego evo trudimo se u tome svaki dan. Nekad smo ono katastrofa, a nekad smo ono zadovoljni sa sobom i presretni što nam je dan tako dobro prošao'', priča Mateo.

A za kraj, dečki imaju i poruku za sve vas...

''Budite najbolja verzija sebe baš onakvi kakve vas je Bog zamislio i nemojte biti samo vjernici u crkvi, nego i izvan nje'', poručuje Marin.

''Jedna rečenica koju ćemo ostaviti vama, vašim gledateljima i svim našim dragim slušateljima, to je 'Ne ja, nego Ti'. Rečenica koja govori ne ja kad mi je teško nego Ti Bože i ne ja kad uspijevam nego hvala tebi Bože'', zaključio je Mateo.

