Što je zajedničko Alki Vuici i Gianni Apostolski? Uskoro ih obje čeka nova životna uloga!

Osim što obje sudjeluju na popularnom showu nove TV - uskoro postaku bake! Kako su reagirale na tu vijest, čemu se najviše raduju te hoće li biti stroge - u razgovoru sa budućim super bakama doznao je naš Marko Štefanac za IN magazin.

Kolegice i prijateljice Alka Vuica i Gianna Apostolski ovih dana dijele posebnu vijest. Dok se intenzivno pripremaju za novu sezonu showa Tko to tamo pjeva, koja uskoro počinje na Novoj TV, u njihov privatni život stiže još veći razlog za slavlje - obje uskoro postaju bake. Nova životna uloga koja, kažu, donosi i potpuno novu radost u obitelj.

''Ja sam već dugo maštala o tome da budem super baka i jedva čekam isprobati tu ulogu'', priznala nam je Alka.

''To je stvarno najljepši osjećaj. Jedno je bit mama, drugo je bit baka'', sigurna je Gianna.

Alkin sin Arian s partnericom očekuje dječaka, dok Gianna ovu novu životnu fazu dočekuje uz svog 18-godišnjeg sina Dina i s radošću iščekuje djevojčicu.

''Dolazi mala pišuljica, ja bih tako rekla. I Bogu hvala da prekinemo više lozu muških, jer oko mene su ti svi muški, ja sam ti jedina žena u obitelji. I sad hvala Bogu, evo, da dolazi jedna curica koja će mi bit centar svijeta'', otkrila nam je Gianna.

''Djetešce je dobro došlo uvijek u svaku obitelj, a kod nas pogotovo. Voljela bih ja imati u dogledno vrijeme i unuku, jer bih stvarno jedva dočekala da je mogu oblačiti kao malu Alku, ali jako se radujem i mom unuku'', govori Alka.

Ideja za imena ne nedostaje, no konačnu odluku ipak prepuštaju budućim roditeljima.

''Evo i meni mater i otac dali ime. Zvala sam se Danica, pa mi se to nije sviđalo, pa sam ga promijenila. Što ne znači da se možda i toj curici neće sviđati ime, ali to opet neka roditelji odluče'', govori Gianna.

''Imam svoje neke ideje, ali neću ništa govoriti dok se djeca ne slože'', govori Alka.

A titula bake?

''Ja bih da me zove Alka, ako mogu birati. Ne vidim se u tome baka, to mi je još uvijek onako moja mama u mislima'', priznaje Alka.

Najveća radost, priznaju, krije se u onim malim trenucima koji tek dolaze.

''Radujem se svemu, ali naročito se radujem komunikaciji sa svojim unukom. Ali zapravo jedva čekam tu malu štrucu primiti. To je ono. To je nezaboravno nešto. Kad sam tek rodila mog sina, to je stvarno jedan poseban osjećaj'', priznaje Alka.

''Eto, 30 godina sam imala muškarca i uvijek sam birala mušku robu i svi neki rođaci i svi neki nećaci i svi su to muškarci i tako da će mi baš bit gušt otić kupit nešto malo i onako žensko'', priča Gianna.

Roditelji brane, bake popuštaju. No kakve će biti ove buduće bake?

''Kad sam bila majka, nisam baš bila previše, bila sam stroga, ali ne previše stroga, nego ono do jedne granice da se zna tko je mater, a tko je dijete'', priča Gianna.

''Pa ja nisam uopće stroga osoba, tako da teško da ću biti stroga baka. Ja sam onaj mog sina odgojila kao slobodno dijete'', priča Alka.

Koja će biti bolja baka? Teško je reći, ali jedno je sigurno, jedna za drugu imaju samo riječi hvale.

''Alka je jedna divna žena, divna osoba, koja je odgojila savršeno svoje dijete. I mislim da će ti naši unučići biti jako, jako sretni što imaju ovako dvije zabavne, vesele i svjetske bake'', smatra Gianna.

''Gianna je stvarno fenomenalna osoba i bit će fantastična baka, to sam apsolutno sigurna. Jedino što ćemo mi možda malo nagnjaviti naše unuke da pospremaju, da budu čisti, uredni, jer što smo starije, to smo gore po tom pitanju. Samo bi čistile i spremale'', priča Alka.

Čini se da pripreme za dolazak unuka na svijet već ozbiljno traju.

Bez obzira na sve uloge koje su već ostvarile, ova koja dolazi, kažu, bit će im najposebnija.

