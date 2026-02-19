Naša modna dizajnerica o braku s hajdukovcem: ''Stvarno je veliki blagoslov...''

Prije nekoliko mjeseci modna dizajnerica Ivona Kalik izrekla je sudbobonosno ‘da’ Hajdukovom veznjaku Anthonyju Kaliku. Sada otkriva i detalje rada na svojoj novoj kolekciji. O poslovnom,i privatnom svijetu, razgovarala je s našom Anamarijom Alebić za IN magazin.

Svima poznata kao Glavaš, danas je Kalik. Modna dizajnerica Ivona nekoliko mjeseci nakon udaje za igrača Hajduka, Anthonyja Kalika, ponovno ima razlog za slavlje - 11 godina njezinog modnog brenda.

''Zadržali smo žensku siluetu i uski struk, međutim, ove godine, glavni komad i meni najdraža kreacija je korzet. Inspiracija za novu kolekciju je bila moja vjenčanica. Do svoje vjenčanice često bih znala dobiti pitanje koja mi je najdraža haljina i kreacija, nisam imala odgovor. Prvi put nakon jedanaest godina, imam tu svoju najdražu haljinu, a to je moja vjenčanica”, otkrila je Ivona Kalik.

Usporedno s planiranjem vjenčanja, nastala je i njezina slavljenička kolekcija, pa predaha kaže – nema.

''Moj prirodni stil života je da ne stajem. Uvijek kažem, kada pronađeš posao koji voliš, onda stvarno ne radiš niti jedan dan. Kako privatno, tako i poslovno, volim da sve funkcionira, da se nešto događa. Ne volim kada je statično i dosadno”, iskreno je kazala Ivona.

Dan vjenčanja za nogometaša Anthonyja Kalika opisuje kao najljepši dan u životu.

''Svakome je njegovo vjenčanje vjerojatno - vjenčanje iz snova. Da se sada mogu vratiti, ne bih ništa promijenila. Prije nekoliko dana smo dobili video, pa smo se vratili u taj dan. Ne samo meni, već i svima oko nas je bilo lijepo. Gledali su s oduševljenjem i komentirali da bi se voljeli vratiti. Tako da smo stvarno imali dan iz snova i sve nam je bilo baš onako kako smo zamislili''.

Medeni mjesec su zbog obveza preskočili, no zato koriste svaki trenutak koji mogu provesti zajedno tijekom dana.

''Oboje smo poprilično organizirani. Rano se budimo, Anthony ide na trening, a ja na posao. Nakon toga idem pripremiti ručak jer mi je najdraže kada zajedno ručamo, a nakon toga smo opet svatko u svojim obvezama. Navečer smo opet zajedno. Zapravo, mi dosta vremena provodimo zajedno i to mi je super''.

Upravo joj je Anthony, uz majku, najveća podrška, pa često uputi i komentar na njezin dizajn.

''Stvarno je veliki blagoslov i zahvalna sam što imam takvu osobu kraj sebe, koja je tu za mene kada je lijepo, ali i manje lijepo. Znam da na njega uvijek mogu računati, a ovu kolekciju je vidio u hodu, kada bih ja nešto obukla i onda bi komentirao: “A ovo je Anovi!”, onda znam da sam na dobrom putu jer prepoznaje te elemente''.

Često, kaže Ivona, ona njega pita za modni savjet.

''Uvijek ima neku zanimljivu ideju. Na primjer, za naše vjenčanje, on je također radio odijelo prema svojim željama i kada smo bili s krojačem, gledao je materijale i konstrukciju, kazao je krojaču da pričeka jer bi htio nešto dodati. Tada je rekao: “Na unutarnji dio sakoa stavite naša imena”. To je bila njegova ideja, iako su svi mislili da je moja i baš mu je bila super''.

A podrška je obostrana, pa tako Ivonu često vidimo na Poljudu, na utakmicama Hajduka.

''Prije njega nikada nisam gledala nogomet i nisam o tome znala apsolutno ništa. Da on trenira bilo koji drugi sport, gledala bih i pratila taj drugi sport, pa sam se tako sad uključila i u nogomet. Iako, on često kaže kako sam mu bila draža dok ništa nisam znala jer često znam pretjerati s komentarima'', iskreno je kazala splitska modna dizajnerica.

Otkrila je kako se poznaju još od 2019. godine, a da se ljubav rodila kroz prijateljstvo.

''Upoznao nas je zajednički prijatelj, koji nam je bio kum na vjenčanju. Znali smo se čuti ponekad, čestitao bi mi rođendan, reviju, projekt. I tako s vremenom, mi smo se bolje upoznali kroz jedan projekt i malo po malo se rodila ljubav.''

Zajedno donose sve odluke uz međusobno poštovanje, a brak njihov odnos, kaže, nije promijenio.

''Brak je došao kao kruna tog cijelog odnosa od ranije. Ništa se nije promijenilo, osim mog prezimena.''

Iako je za rodni Osijek vežu lijepe uspomene, ističe kako je Split grad u kojem se ostvarila te da se vrlo brzo uklopila u način života u Dalmaciji.

''Ono što sam ja imala i prije je ta emotivnost, voljeti sjediti na kavi, na suncu i dugo razgovarati, tako da sam se ja tu poprilično dobro prilagodila''.

Sebe opisuje kao čvrstu i snažnu, ali isto tako i vrlo emotivnu osobu.

''Uvijek znam što želim i nastojim to što bolje napraviti, ako je u mojoj moći. Ima situacija kada na to ne mogu utjecati i kada sam jako emotivna, ali mislim da to nije ništa loše, već da s godinama naučiš kako s tim živjeti te da pokazivanje emocija nije nikakva slabost nego zrelosti''.

Najveću snagu pronalazi u vjeri.

''Vjera mi je temelj svega. Tako sam odgojena i od malena mi je bilo bitno ići u crkvu, moliti se. Jako sam voljela ići s mamom na zornice i dan danas idem. Mislim da svatko u životu ima nešto što ga smiruje i veseli, meni je tako odlazak na misu. Vjera mi znači i u boljim i lošijim danima jer me to nosi dalje. Svaku kušnju shvaćam kao razlog za bolju budućnost."

Galerija 25 25 25 25 25

A budućnost brenda vidi kroz širenje na međunarodno tržište.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Kako je kći osramoćenog princa Andrewa sa skromnom plaćom mogla financirati raskošan život pun luksuza?

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 inMagazin Sergej Ćetković 50. rođendan proslavit će u Areni Zagreb: ''Bit će to jedna velika žurka''