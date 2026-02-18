Skandal koji je potresao Francusku dobio je svoju filmsku verziju: Razgovarali smo s glavnom glumicom!

Bila je kći osnivača poznatog kozmetičkog carstva i najbogatija žena svijeta, i to prilično široke ruke. Svojem je prijatelju poklonila čak milijardu eura. Istinita je to priča o Liliane Bettencourt, koja je bila inspiracija i za film u kojem glavnu ulogu ima francuska glumačka ikona Isabelle Huppert. Kako ona gleda na ovaj slučaj koji je potresao Francusku te planira li u 73. godini usporiti, podijelila je u Parizu s našom Dijanom Kardum.

Bila je najbogatija žena na svijetu. No malo tko bi joj zavidio na njezinu životu. Iza golemog bogatstva, moći i glamura skrivala se obiteljska drama, kao i manipulacija te jedan od najvećih skandala u suvremenoj Francuskoj.

Priča o Liliane Bettencourt, nasljednici kozmetičkog carstva, pretočena je u igrani film Najbogatija žena na svijetu, a glavnu ulogu ima jedna od najvećih francuskih glumica svih vremena – Isabelle Huppert.

''Svi su znali za tu priču, što je dobro u toj priči, redatelj je govorio da su svi znali kraj, ali nitko nije znao početak i to je očito kut koji je izabrao kako bi ispričao priču. Kako su se upoznali i kako je počela ta priča, sa svom radošću i veseljem, i na kraju s ljubavi između njih, a onda dolazi otkriće – obiteljske tajne i novac, naravno. Novac je velika stvar među njima.''

U filmu ona nije Liliane, nego Marianne. Ali priča je slična. Sve započinje kad bogata nasljednica carstva upozna slavnog fotografa. Nakon godina druženja, tijekom kojih Liliane, odnosno Marianne, fotografu pokloni gotovo milijardu dolara u novcu, nekretninama i umjetninama, njezina kći ga tuži zbog iskorištavanja slabosti svoje majke. Mediji su nemilosrdno secirali privatni život najbogatije Francuskinje, razotkrivali obiteljske sukobe, a otkrivene su i brojne političke afere koje su utjecale i na tadašnjeg predsjednika Nicolasa Sarkozyja.

''Nije bilo teško jer sam ja igrala Marianne, a ne Liliane, s tom imaginarnom udaljenošću između prave situacije i imaginarne situacije koja je ključ svake interpretacije. Uzeli smo malo od realnosti.''

Pravni proces prerastao je u nacionalni spektakl. Fotograf joj je otvorio vrata svijeta umjetnosti, kazališta i elitnih salona, postavši njezin najbliži prijatelj. Njihov odnos nije bio fizički, ali je bio snažno emotivan – i iznimno skup. Pokloni su se nizali godinama.

''Svi ti različiti putevi prikazani su u filmu. Film je bolji kad se radi o nizu pitanja, a ne o nizu odgovora. Film očito postavlja sva ta pitanja – je li to bila ljubav, je li to bio novac. Mislim da je pomalo od svega.''

Mučno suđenje trajalo je deset godina i utvrđeno je da Liliane boluje od demencije. Stavljena je pod nadzor kćeri i dvoje unučadi, a fotograf je morao vratiti sve što mu je bogata nasljednica ostavila.

Za Isabelle je ova uloga bila prilično zanimljiva, a inače je poznato da glumica, koja je u karijeri odigrala 120 uloga, prihvaća gotovo sve koje su joj ponuđene.

''Volim raditi sve. Ne sviđa mi se jednako sve što sam napravila, ali bilo mi je drago raditi sve.''

Iako je u 72. godini, i dalje ne misli usporiti. Uz ovaj film, izašla su joj i dva druga.

''Nemam razloga da više ne glumim i još mi se dovoljno sviđa da i dalje to radim.''

U svojoj bogatoj karijeri osvojila je brojne filmske nagrade na festivalima u Cannesu, Berlinu i Veneciji, a bila je nominirana i za Zlatni globus te prestižni Oscar.

''To je bilo za film koji osobito cijenim, a odgovor publike na film bio je divan.''

Priča najbogatije žene na svijetu više nalikuje grčkoj tragediji nego bajci o uspjehu. I dok film donosi umjetničku interpretaciju stvarnih događaja, ostaje podsjetnik da ni golemo bogatstvo ne može kupiti povjerenje, obiteljsku bliskost ni mir. Iza sjaja luksuza često se krije – vrlo ljudska i vrlo krhka sudbina.

