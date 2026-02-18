Tko je mlada hrvatska olimpijka o kojoj bruji internet nakon neobične scene sa ZOI?

Zagrebačka skijaška trkačica Tena Hadžić našla se u svjetskim medijima nakon što joj se tijekom zadnjih nekoliko metara utrke pridružio pas.

Mlada hrvatska olimpijska Tena Hadžić postala je viralni hit u srijedu nakon što je društvene mreže obišao njezin ulaz u ciljnu ravninu na kvalifikacijama ekipnog sprinta slobodnim stilom.

21-godišnja Hadžić, koja je s tri godine mlađom kolegicom Emom Sobol zauzela 19. mjesto, što nije bilo dovoljno za plasman u finale, uz kolegicu iz Australije je zadnjih nekoliko metara utrke morala sprintati sa - psom.

Ime ovog veselog dvogodišnjeg čehoslovačkog vučjaka je Nazgul i živi u hotelu u Teseru, otkud je pobjegao i odlučio se pridružiti Teni na utrci.

"Plakao je to jutro više nego inače jer nas je vidio kako odlazimo i mislim da je samo htio slijediti nas", poručila je za NPR vlasnica Nazgula, kojeg je na koncu uhvatio direktor FIS-ove staze Michel Rainer i udaljio ga iz natjecateljskog prostora.

Tena Hadžić - 2 Foto: Profimedia

Tena Hadžić Foto: Afp

"Isprva sam mislila da je to vuk, da možda haluciniram zbog naporne utrke. Bio je izuzetno velik i dok je trčao pored mene, bojala sam se kako bi me mogao ugristi", ispričala je šokirana Tena, kojoj su ovo druge Zimske olimpijske igre.

Zagrepčanka je svoju međunarodnu karijeru započela već kao juniorka – prvo veće natjecanje bile su joj Zimske olimpijske igre mladih 2020. u Lausanni, gdje je nastupila na više disciplina, uključujući sprint i utrku na 5 km, a već dvije godine kasnije nastupala je i na Zimskim olimpijskim igrama u Pekingu. Tamo je završila na 83. mjestu u utrci na 10 km i 71. mjestu u sprintu, a na zatvaranju Igara ponijela je i hrvatsku zastavu kao predstavnica naše delegacije.

Dok nije na stazama, voli čitati knjige i ljubavne romane, a završila je i obou u glazbenoj školi, no zanimljivo je kako je započela sa skijaškim trčanjem.

Tena Hadžić - 1 Foto: Profimedia

Tena Hadžić - 3 Foto: Profimedia

"Mama je našla obavijest o upisu u školu skijaškog trčanja. Mislim da je to našla na Facebooku. Kako imam problema s astmom tražila je neki sport koji mogu trenirati na otvorenome. Prvi trening sam odradila na Jarunu, na rolerima i bilo mi je super", izjavila je za Skitnice.hr, otkrivši kako odmalena ima problema s astmom, te da je kao dijete išla na niz aktivnosti.

"Trenirala sam dva tjedna skokove u vodu. No, dobila sam upalu uha i ubrzo odustala. Uopće se ne sjećam tih treninga skokova u vodu, to mi je u magli. Ali pamtim da sam išla na balet i to tri godine. Mama me upisala na balet jer se kao mala nisam držala ravno. Uglavnom dan danas imam problema s leđima, zbog krivog držanja. Kao mala znala sam gledati s mamom baletne predstave poput Labuđeg jezera i Orašara, a danas me to uopće ne privlači. Od baleta su mi možda ostali nekakvi trikoi za uspomenu, ništa drugo", otkrila je Tena, koja unatoč tome što nije još navršila 22 godine, u svojoj biografiji ima dva nastupa na Zimskim olimpijskim igrama.

