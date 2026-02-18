Burne godine ostavile su trag: Još se pamti incident u kojem je gotovo odgrizla nos bivšem

Burne godine ostavile su traga na nekadašnjoj ljepotici: Još se pamti incident u kojem je gotovo odgrizla nos bivšem

Nekada jedna od najljepših plavuša Hollywooda, Heather Locklear bila je simbol glamura, uspjeha i zavodljivosti. Zvijezda serija ''Dinastija'' i ''Melrose Place'' osvajala je publiku diljem svijeta, žene su željele izgledati poput nje, dok su muškarci uzdisali za njom. Redovito se nalazila na listama najljepših žena svijeta i činilo se da joj je cijeli Hollywood pod nogama.

No iza blještavila reflektora krio se buran privatni život, koji je s godinama počeo uzimati danak.

Heather Locklear Foto: Profimedia

Heather je punila medijske stupce vezama sa slavnim glazbenicima. Od 1986. do 1993. godine bila je u braku s bubnjarom grupe Mötley Crüe, Tommyjem Leejem. Nakon razvoda nije dugo ostala sama – već 1994. godine u Parizu se udala za gitarista grupe Bon Jovi, Richieja Samboru. U braku su dobili kćer Avu, no razveli su se 2006. godine. Unatoč krahu braka zbog kćeri su ostali u dobrim odnosima.

Poznato je i da je od 2007. do 2011. bila u vezi s glumcem Jackom Wagnerom. Par se čak i zaručio, no do oltara nikada nisu stigli te su na kraju krenuli svatko svojim putem. Nakon toga nekoliko godina bila je u vezi sa Chrisom Heisserom, kojeg je poznavala još od srednje škole, ali ni tu nje pronašla svoju sreću. Prekinuli su 2025. godine, piše People, a veza im je bila burna.

Heather Locklear Foto: Profimedia

Godine 2018. uhićena je nakon što mu je u alkoholiziranom stanju gotovo odgrizla nos te potom fizički napala trojicu policajaca koji su došli intervenirati. Taj incident bio je samo jedan u nizu problema sa zakonom i ovisnostima koji su bacili sjenu na njezinu karijeru, piše Daily Mail. Par je tada nadvladao sve probleme te je Heisser pomogao glumici s odvikavanjem i čini se da Heather napokon dobro napreduje po pitanju svoje ovisnosti.

Heather Locklear Foto: Profimedia

U posljednje vrijeme rijetko je viđamo u javnosti, ali je snimljena početkom ove godine. Na najnovijim fotografijama Heather izgleda znatno drugačije nego u danima najveće slave. Lice joj je vidno umornije, a tragovi godina i turbulentnog razdoblja jasno su primjetni.

Heather Locklear Foto: Profimedia

Od zvijezde sapunica i seks-simbola do turbulentnih godina obilježenih osobnim padovima, život Heather Locklear priča je o holivudskoj slavi, ali i visokoj cijeni koju ona ponekad nosi.

