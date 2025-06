Sjećate se ovog zavodnika iz Melrose Placea? Objavio je veliku novost u svom životu!

Jack Wagner, javnosti poznat po ulozi Dr. Petera Burnsa u popularnoj seriji Melrose Place, iznenadio je obožavatelje ulaskom u brak u 66. godini. Iza sebe već ima jedan brak.

Jack Wagner, poznat po ulozi u seriji Melrose Place, oženio se s djevojkom Michelle Wolf, s kojom je u vezi već četiri godine. Michelle je vijest o njihovu vjenčanju podijelila na društvenim mrežama u nedjelju objavivši da su se vjenčali na maloj, intimnoj ceremoniji.

Među gostima su bili Jackov 34-godišnji sin Peter Wagner, čija je majka Jackova bivša supruga Kristina Wagner, kao i Michellina 20-godišnja kći Ornella.

Pogledaji ovo Celebrity Kako ostati ravnodušan na ono što je Bloom rekao mami? Maja je snimila njegovu izjavu!

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Zanimljivosti Pogledajte kako izgleda walk-in ormar Kim Kardashian u vili vrijednoj 60 milijuna dolara!

Jack i Michelle zbližili su se u siječnju 2021. godine, a Michelle je iste godine na društvenim mrežama podijelila fotografiju njih dvoje s opisom: ''Moj muškarac. Ljubav.''

Jack Wagner Foto: Profimedia

Jack Wagner Foto: Profimedia

Michelle je pjevačica i tekstopisac te je surađivala s umjetnicima kao što su B. B. King, *NSYNC, Sophie B. Hawkins i The Scorpions.

Jack je javnosti najpoznatiji po ulozi u seriji Melrose Place i svojoj vezi s kolegicom Heather Locklear, zvijezdom te serije. Jack i Heather započeli su vezu 2007., zaručili se, ali su prekinuli u studenom 2011. godine.

Pogledaji ovo Celebrity Je li ovo najbizarniji outfit Carrie Bradshaw dosad? Pogledajte šešir o kojem svi pričaju!

Prošle godine Jack je izjavio da bi apsolutno razmotrio mogućnost pojavljivanja u nastavku velikog hita ''Melrose Place''.

Serija, koja je prvotno emitirana od 1992. do 1999., pratila je skupinu glavnih likova koji žive u istom stambenom kompleksu u West Hollywoodu.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Obožavali ste nepokolebljivog teksaškog rendžera Walkera? Onda je ovo pravi kviz za vas!

U finalu serije iz 1999. Jackov lik Peter i Amanda bježe zajedno na tropsku plažu nakon što lažiraju vlastitu smrt.

Sada, uoči nove verzije serije koja je u razvoju, Jack je rekao da je otvoren za mogućnost da se pridruži Heather i oživi njihovu ljubavnu priču.

Jack Wagner Foto: Profimedia

Jack Wagner Foto: Profimedia

Priznao je i da nije u stalnom kontaktu s bivšim kolegama, ali kada se sretnu, kao da nastavljaju točno tamo gdje su stali.

Pogledaji ovo Celebrity Znate li tko je kći Vesne Zmijanac? O njezinu novom spotu baš svi pričaju!

Seriju je producirao televizijski gigant Aaron Spelling, a kreirao ju je Darren Star, koji je kasnije stvorio i serije "Beverly Hills, 90210", "Seks i grad" te ''Emily u Parizu''. Jack se pridružio seriji u trećoj sezoni kao Peter Burns, strogi liječnik koji vodi turbulentnu vezu s Amandom.

Jack Wagner Foto: Profimedia

Amanda je bila jedna od glavnih junakinja od prve sezone, što je Heather učinilo poznatim imenom diljem svijeta. Sada se planira nova obnova serije, kojoj će se Heather ponovno pridružiti, zajedno s originalnim glumicama Laurom Leighton i Daphne Zunigom.

Navodno će jedan nepoznati lik umrijeti, što će ponovno okupiti likove iz originalne serije.

Osim u ''Melrose Placeu'', Jack je glumio i u sapunici ''The Bold and the Beautiful'' kao Nick Marone te se pojavljivao u serijama ''General Hospital'', ''Santa Barbara'' i ''Glas srca''.

A jeste li bili fan serije Melrose Place, pišite nam u komentarima ispod teksta!

1/35 >> Pogledaji ovu galeriju +30 Celebrity Je li ovo najbizarniji outfit Carrie Bradshaw dosad? Pogledajte šešir o kojem svi pričaju!