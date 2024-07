Od Melrose Placea, preko bankrota, do statusa ikone stila! Donosimo ekskluzivni razgovor s velikom glumačkom zvijezdom!

U prilogu In magazina donosimo vam ekskluzivni intervju s glumicom Kelly Rutherford. Prepoznatljivo lice Melrose Placea i popularne Tračerice, gotovo desetljeće nakon obiteljskih bitki i proglašenog bankrota, polako se vraća na scenu. Kako je postala ikona stila te u čemu je na setu staromodna, otkrila je našoj Aleksandri Keresman.

Nešto zrelije generacije njezino lice pamte još iz kultnog Melrose Placea, u kojem je utjelovila Megan Lewis, dok je oni nešto mlađi znaju kao najšik mamu televizijskih ekrana Lily van der Woodsen, iz serije Tračerica. Nakon godina izbivanja iz glumačkog svijeta, u Monte Carlu, Kelly Rutherford predstavila je svoj novi projekt, francusku seriju Escort boys.



Zanimljivo je vidjeti ovakvu priču iz muške perspektive, jer nekako smo navili vidjeti žene u tim ulogama.



''Upravo tako, veoma je ljudski, bavi se tom stranom ljudskosti, dosta je tu humora, u odnosu žene i muškarca, ali istovremeno je jako intimno, dirljivo u smislu da je osvježavajuće u današnje vrijeme. Pokazuje nam kako možemo biti ljekoviti jedni za druge'', rekla nam je Kelly.

Priča prati četvoricu mladića koji postaju eskorti kako bi spasili obiteljski posao, no njihova iskustva u novoodabranim karijerama počinju rušiti predrasude o romantičnoj ljubavi, ženskoj seksualnosti, muževnosti i odnosima među muškarcima i ženama.



Postalo je dosta uobičajena praksa koristiti koordinatora za intimne scene na setovima gdje ima puno takvih scena, je li Kelly koristili jednog?



''Ne znam, možda smo imali jednog ali ja sam stara škola, toliko dugo to radim ja to sve mogu odraditi sama, ne treba mi nužno koordinator, ali mislim da je dobro da ih imamo'', kaže.



Kellyna karijera, prije više od deset godina, zaustavila se zbog privatne bitke sa sada bivšim suprugom, oko skrbništva nad dvoje djece. Parnice s njemačkim biznismenom stajale su je 2 milijuna dolara i na kraju dovele do bankrota. Nakon čega se povukla iz javnosti i posvetila djeci te biznisu izvan setova.



Koja je neka životna lekcija koja ju vodi kroz to?

''Da samo idete, da se ne identificirate kao nešto ograničeno, ostanite otvoreni i budite svjesni svojih mogućnosti, nastavite učiti, puno puta sam se osjetila jako ponizno jer shvatiš da je to svijet o kojem ne znam ništa'', kaže.



Sve češće pojave na crvenim tepisima donijele su joj status majstorice stila tihog luksuza, dok na društvenim mrežama slovi kao kraljica lift selfija, čije objave svakodnevno prati više od 2 milijuna ljudi.



Veoma je popularna na društvenim mrežama, posebno njezini selfiji u liftu, koji je trik za dobru fotku?

''Samo ih opalite puno i jedna ispadne dobro. Jednostavnije je to raditi u liftu'', kaže-



Igrala je najšik mamu na TV-u. Koliko je nje u Lily?

''Ja sam oduvijek voljela modu a taj lik i serija bili su savršen trenutak da izrazim taj dio sebe iako sam to dosta puta radila tokom svoje karijere i imala sam sreće da sam radila sa odličnim kostimografima to je puno pomoglo. Eric Damon koji je bio kostimograf je bio divan, donosio bi gomile prekrasne odjeće'', kaže.

Je li uspjela što zadržati?

''Znate što, učinila sam to u Melrose Placeu i onda mi je bilo čudno nositi tu odjeću jer me stalno podsjećala na lik tako da na Tračerici nisam puno toga uzela baš zbog toga što će me podsjećati previše na lik, to bude čudno, kako uspomena je dobro ali miješanje toga nije baš…'', priznaje.



Dosta vremena je provela i u Monacu, u Europi, je li ikad posjetila Hrvatsku?

Ne, nisam ali voljela bih. Naravno da sam čula za Hrvatsku, jako puno ljudi koje znam ju je posjetilo i kažu da je prelijepa'', rekla je.

Što je sve čula o našoj zemlji? Možda o Dubrovniku?

''Većina ljudi koje znam ide ljeti, na brodu, na odmor i svi su potpuno oduševljeni ljepotom'', zaključila je.

