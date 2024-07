Modrić, Gvardiol, Jerko, Fabijan, Nikola Miljenić... Koji poznati domaći frajer zaslužuje titulu Mistera plaže?

Koji slavni Hrvat zaslužuje titulu Mistera plaže? Bacili smo oko na ljetna morska izdanja poznatih domaćih frajera, a u borbi za najzgodnijeg na plaži su Joško Gvardiol, Jerko Marinić Kragić, Fabijan Pavao Medvešek, ali i neki glazbenici i glumci. Evo liste najšarmantnijih Hrvata na morskim valovima.

Joško Gvaridol za svoj je ljetni odmor odabrao našu obalu. Kamere su ga uhvatile u trenucima opuštanja u Novigradu zadarskom, mjestu njegova oca Tihomira. Iako je stekao svjetsku slavu, ovaj skromni dvadesetdvogodišnjak, na kupanje se uputio poput običnog turista. Nakon odmora, na rasporedu su obveze na zelenim travnjacima Manchester Cityja.



Baš poput Gvardiola, na odmoru je aktivan i Luka Modrić. Njegov omiljeni morski rekvizit je sup, pravi je majstor i za vožnju jet-skijem, a prizor jednog od najslavnijih nogometaša današnjice kako ''tutnji'' na tubi koju vuče gliser - ne viđa se često. Ivan Rakitić pokazao je svoje umijeće krstarenja morskim valovima jednog ljeta na našoj obali. Evo uvida i u ljetne aktivnosti vaterpolista Jerka Marinića Kragića, domaćeg sportaša s titulom najzgodnijeg. Jere sada uživa u očinskim obvezama.



''To je sigurno neki najveći životni uspjeh, najveća životna sreća, svi su mi to govorili da će to biti tako, ali nisam vjerovao dok nisam to dijete uzeo u ruke, ne to dijete nego moje dijete, tako da definitivno najveća sreća, definitivno nešto što te natjera da sazriješ ako nisi htio, moraš jer više nisi sam, moraš se brinuti o svom djetetu'', izjavio je Jerko.



Bacimo oko na pobjednike showowa Nove TV u ''plažnom'' izdanju. Fabijan Pavao Medvešek briljirao je u ''Tvoje lice zvuči poznato'', a teško mu je naći zamjerku i na plaži. Saša Lozar na plaži voli ljenčariti, ali i zajahati sup, a pobjednik Plesa sa zvijezdama, hrvatski zet Pedro Soltz, pokazao je zašto je model sa svjetski uspješnom karijerom.



Plivač Nikola Miljenić otputovao je na Olimpijske igre u Pariz. Ne sumnjamo da će i ondje nositi titulu jednog od najzgodnijih. Tko zna, ovaj se olimpijac možda okuša i u modelingu.



Glumac Slavko Sobin poslovno je otputovao u Kolumbiju na pet tjedana, a prije toga se odmarao na domaćim plažama i pokazao da je u top formi. Njegov kolega, glumac Marko Petrić nedavno je na sejšelskim plažama uživao na medenom mjesecu, a one konavoske najviše voli glazbenik Vlaho Arbulić. Ljubav prema svojem je zavičaju pretočio i u tetovaže.



Koji domaći frajer zaslužuje titulu mistera plaže, drage naše gledateljice, presudite same.

