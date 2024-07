Luksuz na moru: Doznajte koliko koštaju superjahte, ploveće rezidencije za najbogatije!

Superjahte su simbol luksuza, prestiža i slobode na otvorenom moru. Ove impresivne ploveće rezidencije, često duže od 30 metara, nisu samo sredstva za putovanje, već i izraz bogatstva te vrhunskog umijeća inženjerstva i dizajna. U idućim minutama superjahte će vam pokazati naša Dijana Kardum.

Kad se ovakva ljepotica usidri u nekoj luci, malo komu ne zastane dah. Kombinacija dizajna, napredne tehnologije i beskrajnih mogućnosti za istraživanje čini ih ultimativnim simbolom modernog luksuza i prestiža. A iza ove stoji talijanski brodograditelj Tilly Antonelli.



Pionir i legenda u yachting industriji, kao mladić stvorio je snažnu strast prema yachtingu i prema brzini i jedrenju. Sudjelovao je u najbitnijim regatama, jedrio je na mono di Venecija, na poznatom jedrenjaku. Nakon toga 80- te odlučuje otvortiti vlastitu brodogradnju, porinuo je '81.



''Prije svega jako volim more, volim more i uvijek sam se pitao kad sam jedrio što rade ovi ljudi. No sudbina me odvela u tom smjeru'', kaže Tilly.



Svaka superjahta je unikatno remek-delo, kreirano da pruži maksimalnu udobnost i luksuz.



''Jako posebna jahta - SP znači smart performance, to nije samo brzina, to je cijela jahta, komfor, linije trebaju bit jasne'', objasnio je.

Interijeri ovih jahti dovedeni su do savršenstva, dotjeruju se prema željama vlasnika. A na ovoj je radio isti dizajner koji je uredio i prestižni hotel u Rovinju.

Za svoj dizajn nedavno je nagrađen i prestižnom nagradom Compasso d'Oro, koja se dodjeljuje u Italiji za industrijski dizajn.



''Kako znate to? To je prestižna nagrada koju dodjelljuje industrial design association, to je međunarodna nagrada, to je fantastično ostvarenje'', kaže.

Na ovoj jahti dotjeruju se posljednji detalji. Ona je svojeg vlasnika već pronašla, koji će uskoro otploviti na ovom brodu.



''Superjahta od 50 metara dužine i skoro 10 metara širine, ova jahta je rezultat umjetničkog djela, umjetnika Pierra Lisognija. Ono što čini ovaj brod superjahtom to su tri razine, s novim međukatnim dizajnom. Ima unutra 9 paluba. 5 kabina, u kome može odsjesti 10 ljudi, s 9 članova posade. Na krmi se nalazi prekrasan Ocean lounge, sa 100 kvadratnim metara, na kojem doslovno možete imati party. Može familiju imati. To vam je kompletno novi dizajn, nalaze se dvije palube ovako i onda je jedna između tih paluba. Tako da smo tim putem na svakoj razini dobili tri nove palube'', objasnio je Dino Mehun.

Tehnologija u superjahtama je na najvišem nivou,



''Imamo reformirani fuel sell koji koristi hidrogen i vodu koji bi pretvorio u električnu energiju te time ne samo da štitimo okoliš, nego motor tiše radi i sa manje goriva'', objasnio je Dino.

Cijena je, pogađate – prava sitnica. No to je tek početak vrtoglavih troškova koje ploveće ljepotice iziskuju. Za užitak plovidbe u luksuzu koji se krije ispod palube, milijunaši ne štede.



''Superjahte kreću od 30 milijuna, ova koja se nalazi trenutno iza mene je koštala 36 milijun. Tri su već prodane'', kaže Dino.

Poprilično skupo, no zato ne treba čuditi da se jahta smatra ultimativnim statusnim simbolom.

