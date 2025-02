Zlato oko vrata, prodoran pogled, top forma i ono nešto: Donosimo listu najzgodnijih domaćih sportaša!

Dame smo upitali koji su im najzgodniji domaći sportaši s medaljom oko vrata te smo sastavili listu zlatnih frajera. Oni su se ovjenčali medaljama, no za oko su zapeli i zbog atraktivnog izgleda te šarma. Od ove liste, moglo bi vam se zavrtjeti u glavi.

Ajmo mi baciti oko na domaće sportaše koji su Hrvatskoj donijeli zlato, srebro ili broncu, a zbog kojih su i dame postale strastvene navijačice. Jerko Marinić Kragić ima zlato sa svjetskog i europskog prvenstva i nebesko plave oči. Osim u statusu najzgodnijeg sportaša, uživa i u ljubavi sa zaručnicom Anom, s kojom ima kćer Maris.



''Volimo se, sve funkcionira, sve ide kako treba i vjerujem da će tako ostati za vijeke vjekova'', rekao nam je jednom prilikom Jerko.



Tko ne bi volio sport kad u kadar ušeće zlatni vaterpolist Franko Lazić, držeći psića u naručju.



Broncom i zlatom oko vrata ovjenčao se i Splićanin Toni Kanaet, a teško je odlučiti hipnotizira li više njegov osmijeh ili oči.



Braća Fantela očito su povukla najbolje gene, pa osim zlatnih medalja, zajedničkim snagama lako love i poglede nježnijeg spola.

U vrisku obožavateljica uživaju i naši srebrni rukometaši, no zlato na listama najzgodnijih odnio je Marin Jelinić.



Zaronimo malo dublje u plavetnilo. Titule državnog i svjetskog prvaka Vitomir Maričić više ni ne broji.



A za kraj čovjek kojem godine ne mogu ništa. Dvostruki brončani s Olimpijskih igara i osvajač Wimbledona Goran Ivanišević sve je sjediji, a mnoge bi dodale, i zgodniji. Umirovljeni tenisač sada je trener, a njegovim je stopama krenuo i sin Emanuel.



''Volio bih još njega trenirat jednoga dana. Hoće li se to dogditi ili ne... To bi mi bia kraj mojeg sportskog puta'', otkrio je Goran.



I mi smo s Goranom stigli na kraj ovog sportskog puta, na kojem smo uz medalje u obzir uzeli i isklesane pločice, ali šarm i faktor X. Svi su zaslužili zlato.

