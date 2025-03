U prošloj emisiji je pobijedila, a sad se pretvara u Seve: ''Velika je čast i odgovornost!''

Tranformacija u Lil Sis Noru i njezin zarazni hit 'I’m an Albatraoz' donijeli su Madi Peršić pobjedu u trećoj epizodi showa Tvoje lice zvuči poznato. Zašto joj je ova transformacija nevjerojatno lako sjela, zbog čega je odabrala obuću koja joj je otežavala nastup i tko joj je u showu dosad favorit, otkrila je našoj Matei Slogar.

Mada Peršić u potpunosti se saživjela s Lil Sis Norom koju je iznijela na pozornici i pritom se zabavila kao nikad.



''Meni je bilo lagano, znaš ono kad ti nešto sjedne - odmah sam skužila taj glas i to mi je bilo lagano, nisam puno racionalno razmišljala, više sam nekako pristupila kao sinkronizaciji crtića. Malo je infantilniji glas ali zapravo je priča prečudna'', objasnila je Mada.

In Magazin: TLZP Mada Peršić - 1 Foto: DNEVNIK.hr



Mada obožava na sceni biti s plesačima što je istaknula kao jednu od omiljenih stvari u ovoj točki, a jedan od najvećih izazova bila joj je obuća.



''Ja sam zapravo inzistrirala na ovim velikim cipelama, oni su mi par varijanti ponudili, bilo je na izbor i lakših ali ja sam te velike odabrala jer mi se činilo da će one ostaviti najbolji dojam i da su one te koje čine lik sam po sebi'', kaže.

In Magazin: TLZP Mada Peršić - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Nakon treće epizode kandidati su već pokazali svoje brojne talente, a evo tko po Madi briljira u transofrmacijama.

''Meni je najdraži Igor Cukrov, on je supertalentiran, ima super vokal jako mu se divim i jako je zabavan. Mene on toliko razveseli i nasmije sa svakom svojoj transformacijom već sam mu dvaput dala i najviše utječe na mene'', kaže.

''Nakon Little Sis Nore gljiva mi je dodijelila Severinu. Jako ju volim, Seve je kraljica naše estrade, volim jako njezinu ranu diskografiju, recimo To je moja stvar, ne znam je li netko to pameti, ali to je meni njezina najdraža pjesma....'', kaže.

In Magazin: TLZP Mada Peršić - 6 Foto: DNEVNIK.hr



Pa Mada jedva čeka iduće nedjelje uskočiti u Severinine cipele.

''Velika je čast i odgovornost jer kad dobiješ nekog za kog su ljudi emotivno vezani, jer svi su vezani uz Seve, imaju neko mišljenje o njoj, tako da ti imaš veliku, veću odgovornost'', zaključila je Mada.



Kako će se Mada i ostali kandidati snaći u novim transformacijama, pratite u nedjelju u idućoj epizodi showa Tvoej lice zvuči poznato.

In Magazin: TLZP Mada Peršić - 5 Foto: DNEVNIK.hr

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.