Zvijezda naše serije osim glumačkim talentom, može se pohvaliti i jednim javnosti manje poznatim!

Glumicu Lanu Ujević Telentu trenutačno gledamo u seriji ''U dobru i zlu''. No što kad svoj set zamijeni studijem showa ''Tvoje lice zvuči poznato''? Mlada glumica pridružila se Igoru Cukrovu na probi i još jednom pokazala da krije mnoštvo talenata.

Osim glumačkim talentom, 29-godišnja Lana Ujević Telenta, može se pohvaliti i onim pjevačkim. Set serije ''U dobru i zlu'' u neposrednoj je blizini studija showa ''Tvoje lice zvuči poznato'' pa nije neobično da je njihove probe privuku:

''Znači presmiješno baš zato što sam sad prošli tjedan gledala TLZP i ne znam Igora, ali ga znam s televizije, pa mi je ovo bilo dosta zabavno i sponatno, na brzinu, sjajan je pjevač, zabavan je, i lijepo smo se zabavili, malo pjevali, meni je bilo lijepo'', govori Lana.

''Moram priznati da mi je stavrno danas privilegija upoznati mladu taleniranu glumicu Lanu Ujević. Mislim da imamo tu sličnu energiju, jako je lepršava i pozivitna iz prve'', dodao je Igor Cukrov.

Lana je pjevati počela još kao djevojčica.

''Oduvijek, to je taj klišej odgovor, ali stvarno od ful malena, mama je sa mnom dosta pjevala. Nisam se nikad službeno školovala, jednostavno me nije nikad život naveo da idem u tom smjeru. Nekako dogodila mi se gluma na neki način i onda sam studirala glumu i glazba mi je pala u drugi plan, ali sam se uvijek nadala da će mi se spojiti pjevanje i sviranje s glumom i onda se to na kraju i dogodilo'', govori Lana.

Samouka je i u sviranju klavira i gitare. I nije tu kraj njezinim talentima. Ona je i trbuhozborka. Otkrila je to pripremajući se za ispit iz pokreta tijekom studiranja, a onda na ispitu zatvorenih usta izvela himnu:

ođena je u Njemačkoj, u Baden Badenu. Ondje je živjela do 11. godine, a onda se s obitelji vratila u Hrvatsku. Sudbonosno ili ne, svoju prvu ulogu nakon završene Akademije, odigrala je upravo na njemačkom jeziku:

''Prva kazališna profi uloga mi je bila ''Astronaut Wittgenstein'' to smo radili za Winer Festwochen u Beču'', kaže.

Od tada niže samo uspjehe, kako u kazalištu tako i na TV ekranu. Privatno, udala se prije nepunih godinu dana za dugogodišnjeg dečka Tina Telentu, kojeg opisuje…

''Kao jako dobrog čovjeka, kao jako zabavnog, zgodnog, kao sve najbolje. Kao idealnog partera za mene. Godinu dana još malo, sve isto ko i lani, ono, dobar brak što da vam kažem'', govori Lana.

U seriji ''U Dobru i zlu'' utjelovljuje Niku, jednu od kćeri Veljka Sriće:

''Nikad mira, pogotovo je jadna Nika koja stalno sve prva sazna, pa se od nje očekuje da bude dobra kćer, da čuva tajnu, da štiti ekipu, da je kao neka vrsta ljepila obitelji''.

Kao najstarija od troje djece, s Nikom se itekako može poistovjetiti. Njezine pak ljubavne odabire, poput veze s Tomom, vjeruje, svaka djevojka je prošla:

''S njenim kao zaljubljivanjem protiv očeve volje? Mislim da smo to svi prošli. Barem jednom u životu. To moraš se borit za ljubav, Bože, ako nećeš. Moraš. Ako se i zezneš, moraš se samu zeznuti da naučiš nešto iz toga'', zaključila je.

Ova talentirana glumica nominirana je i za Večernjakovu ružu, u kategoriji novo lice godine.

''Ovo mi je prva nominacija, publika glasa, kakav god ishod bude, stvarno sam zahvalna na svakom glasu, i na svim ljudima koji prate seriju i što radim, i tko god je glasao hvala, stvarno mi znači to što ljudi percipiraju što volim i radim'', kaže.

Podržati je možete svojim glasom do 4. travnja na nekoliko načina - SMS-om, telefonskim pozivom ili kuponom. Sve informacije o tome dostupne su na internetskoj stranici Nove TV.

