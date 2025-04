Indira Levak napokon je otkrila pravu istinu o odnosu s bivšim suprugom Miroslavom

Svi su primijetili da Indira Levak, nakon razvoda prošle godine, s bivšim suprugom Miroslavom provodi sve više vremena, što je pokrenulo nagađanja o pomirenju. Pjevačica je sada za IN Magazin napokon otkrila pravu istinu. Sve o ljubavi, ali i iznenađenjima koje sprema, Indira je povjerila našem Davoru Gariću.

''Ja i Željko ćemo, ako ništa, pošto nemamo Porina pjevat: Sinoć sam, sinoć sam, pola kafane popio...'' , izjavila je Indira.



S Indirom nikad dosadno. Gdje god se pojavi, njezinu je energiju, ali i atraktivan outfit, teško ne zamijetiti.



Šuška se da Indira priprema nešto spektakularno, novo i potpuno drugačije pa smo je upitali o čemu je riječ.

''Je, nešto novo! Ja ti glazbu doživljavam kao veliku igru. Naravno da su ljudi naviknuli na mene u jednom glazbenom žanru da me čuju, međutim, sad ću se malo igrati. U zadnje vrijeme sam jako puno s treperima i ta nekakva suradnja s jednim mladim bićem koji je jedan divan dečko, jako mlad. Uvijek uzmem nekakve ljude koji nisu toliko eksponirani tako da me to uistinu jako veseli. Mlad, zgodan, lijep, o tome govori i pjesma, a ja ovako malo starija... Nekako kad vidiš tu mladost, pa to je nešto najljepše'', govori Indira.

Indira se prošle godine razvela od supruga Miroslava nakon 11 godina braka i kaže, nije joj loše.



''Onaj tko osjeti ovaj samotnjački život i kad se navučeš na mir i tišinu... Uh, teška situacija prijatelju'', govori Indira.



Bivši supružnici i nakon razvoda mnogo vremena provode zajedno pa se mnogi pitaju jesu li izgladili nesuglasice ili su samo ostali dobri prijatelji.

U kojoj fazi su ona i Miro sad?

"Faza je fantastična! To je jedna fantastična faza između mene i Mireka. Ja i Mirek smo najbolji na svijetu. Ljudi, kao prvo, morate shvatiti da taj čovjek je i moj menadžer, dakle radimo i funkcioniramo i poslovno. Neki dan mi je donio grah kući, skuhao m igrah, da ne budeš gladna, svaki dan se čujemo deset puta. Sve je u redu! Dvije su adrese, ali sve je u redu'', govori Indira.

