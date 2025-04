Luksuz na vodi: Vodimo vas na jahtu vrijednu čak dva prosječna stana!

Sunce, more i luksuz - sve na jednom mjestu. U Dalmaciji su se okupile prave morske ljepotice – brodovi od čijih vam se iznosa vrti u glavi, no svakomu tko se nađe na njihovoj palubi, barem na trenutak zamiriše takav život iz snova. Na jednoj takvoj jahti, naš Hrvoje Krolo za In magazin provjerio je što je trenutačno IN u svijetu luksuznih plovila. Otkriva i kakva je Snježana Schillinger kao skiperica te je li Ana Gruica Uglešić pronašla brod baš po svojoj mjeri.

Već na prvi pogled ova ljepotica plijeni pozornost. No kad zakoračite unutra, shvatite da je ovo prijevozno sredstvo i luksuzni dom na vodi.

''To je brod koji dođe oko 2,5 milijuna eura kao dva prosječna stana u Hrvatskoj. Jako je prostran, velike su staklene površine. Imate osjećaj kao da ste u kući na moru.“, govori Ivona Dilber, voditeljica marketinga nautičkog sajma.

Za boravak na ovoj ljepotici, ukoliko razmišljate o tjednom najmu – cijena je između 25 i 30 tisuća eura. Pa tko voli – nek izvoli.



Iako luksuz pršti iz svakog detalja, vlasnici ovakvih jahti rijetko se vole isticati. Umjesto da privlače pozornost – oni ovdje pronalaze svoj mir i guštaju u ljepotama Jadrana, daleko od pogleda i buke.

''To su najčešće samozatajni kupci za koje nikad ne bi rekli da su vlasnici ovakvih jahti. Jednostavno žele svoj mir, žele provest život povučeno, ugodno i u svojoj intimi. Obožavaju našu obalu'', govori Dilber.



Ova ljepotica može primiti desetak gostiju, ali kad se plovilo bira – zna se tko ima zadnju. Jer nijansa jastuka, materijal namještaja i veličina kabine nisu samo detalji, već ozbiljne odluke.

''Najčešće su to kupci koji dolaze sa svojim suprugama. Kaže se da one te koje donose odluke. Gleda se jako puno komfor, dali su dovoljno kabine velike, svijetle, da imate zaista osjećaj kao da ste na maloj kući na moru'', govori Dilber.

Dizajn jahte je spoj tradicije i modernog – tako da VIP gosti, ukoliko žele dodatnu privatnost u svojoj kabini, jednostavno prozor pretvore u ogledalo.



Da brod nije samo prijevozno sredstvo, nego i mjesto gdje se srce zakotrlja na valovima – pokazala nam je Snježana Schillinger. Na svojoj plovećoj bajci spojila je posao, glamur i ljubav.

''To je nekako naš brod – Morgengabe. To znači na njemačkom - to je poklon koji žena dobije dan nakon vjenčanja. Kod mene je malo kasnilo, ali isplatilo se'', govori Snježana.



Kada se iskustvo skiperice spoji s osjećajem za estetiku, i more postaje modna pista. Snježana kaže da njezin suprug vozi s dušom, ali ni ona nije bez asa u rukavu.

''Ja sam 17 godina skiper tako da imam skoro pa duplo duže iskustvo od supruga koji je fenomenalan skiper. Ja moram biti neskromna i reći da sam dosta dobra i razlika između mene žene i muškaraca skipera je da mi nije neugodno pitat za pomoć'', kaže Snježana.



Luksuz, more i elegancija – sve to zna prepoznati i Ana Gruica Uglešić, koja priznaje da najviše voli uživati na tuđim brodovima.

''Moja idealna jahta je jahta koja se uzima u najam. Jedan put na sedam dana ili dva tjedna u godini i koja se ne kupuje nego uzima u charter. Društvo je najvažnije'', govori Gruica.

Da sve ovo nije slučajno, potvrđuje i iskusni moreplovac. Za njega je brod više od biznisa – to je čista ljubav.

''Ja sam 97. kupio sebi jedan brod i onda sam shvatio da mi kao Hrvatska imamo nešto fantastično, da je to zemlja sa 1100 otoka i more fantastično. Doživljavate prirodu, mi dolazimo iz prirode i onda se čovjek opusti'', govori Željko Baotić, vlasnik marine.



Više od 200 brodova, 150 izlagača, nautički san pretvoren u stvarnost. I bez obzira na to plovite li ili tek sanjarite, osjećaj je isti: miris luksuza i slobode u zraku.

''Vrijednost brodova ovdje? To je jako teško reći. Ako imate 200 brodova to vam je sigurno oko 40 do 50 milijuna eura ukupne vrijednosti brodova'', zaključio je Baotić.

Jer nekima je brod prijevozno sredstvo, a nekima dom, emocija i stil života. Jer ako se pitaju naši sugovornici na pučini, sve izgleda ljepše.

