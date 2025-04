IN magazin ekskluzivno doznaje: Petar Dragojević i supruga čekaju šesto dijete!

Brojna poznata lica okupila su se sinoć u Splitu na donatorskoj večeri ''Dalmacija za Anđele''. Podržali su udrugu roditelja za djecu s najtežim tjelesnim invaliditetom i teškoćama u razvoju, koja obilježava 20 godina postojanja. Ondje je bio i naš Gordan Vasilj, a u prilogu IN magazina doznajte više o vijesti koju ekskluzivno donosi!

Poznati Dalmatinci još su jednom pokazali veliko srce i udružili snage na donatorskoj večeri za splitsku udrugu Anđeli koja slavi 20. obljetnicu.

''Od pet sati sam na nogama, po bolnicama, međutim, kad je ovo u pitanju, treba se čovjek dignuti lijepo, nasmijati se, ozarena lica to obaviti i to je to.'', govori Ivo Amulić.

''Ta djeca su prekrasna, tako da ono malo što mi možemo napraviti je da skuhamo ovu večeru, da se malo podružimo, da napravimo jednu lijepu humanitarnu stvar, tako da je svima nama srce na svome mjestu.'', dodao je Ivan Pažanin.

Udrugu Anđeli je 2005. osnovala Dijana Aničić, majka koja je prošla agoniju, ali je svoju bol pretvorila u divnu priču. Ova žena lavica je uspjela izboriti zakon prema kojem su majke djece s najtežom invalidnošću dobile pravo na status njegovatelja.

''Kako smo počeli vrištat na sav glas, tako su i osobe s invaliditetom i djeca počeli izlaziti iz svojih kuća. Tako da smo mi od petero djece došli na 550 djece i sad smo ustvari jedna velika organizacija, koja ima svoju forcu.'', govori Dijana Aničić, predsjednica udruge Anđeli.

''Njihove su potrebe različite i potrebno je veliki broj različitih struka i specijalnosti udružiti za tu djecu, a Udruga Anđeli upravo to radi.'', dodao je dr. Julije Meštrović.

Kad god može, ovakvim humanitarnim akcijama odazove se Petar Dragojević, kojeg ovih dana čeka dvostruko obiteljsko slavlje.

''Debori pričest i Davidu krizma u razmaku od tjedan dana, tako da će biti super, veselit ćemo se. Sve ćemo u jedno napraviti.'', otkrio je Petar.

A i kako ekskluzivno doznajemo, Petar će u kolovozu po šesti put postati otac! Ponosni pjevač sa suprugom Andreom, s kojom je u sretnom braku 18 godina, ima četiri sina i kćer (David, Emanuel, Jona, Noa i Debora Marija). Skladan par, koji se ovih dana vratio s putovanja iz Londona i Portsmoutha, još ne zna spol buduće bebe. Oliverov nećak će tako na ljeto postati domaći glazbeni rekorder po broju djece, ostavivši iza sebe Thompsona koji ima petero i Jolu s četvero djece. Čestitamo!

Četvorka iz grupe Cambi, koji trenutačno rade na pjesmi za Melodije Jadrana, sinoć su najavljeni kao najzgodniji pjevači na našoj sceni.

Osvajač olimpijskog i svjetskog zlata, naš proslavljeni rukometaš Nikša Kaleb ne miruje ni u sportskoj mirovini. Tako je zahvaljujući svojim ronilačkim znanjem, pomogao u izgradnji Pelješkog mosta.

A sinoćnju večeru u 5 sljedova za 300 uzvanika pripremio je trio fantasticus – chefovi Hrvoje Zirojević, Ivan Pažanin i Braco Sanjin.

''300 ljudi to pojede u dva sata, a mi to kuhamo 4-5 dana, ali ne žalimo ni jedne minute provedene u kuhinji za ovu večeru.'', zaključio je chef Braco Sanjin.

Tijekom 20 godina, Anđeli su postali simbol potpore djeci i obiteljima koje se svakodnevno suočavaju s izazovima, ali i primjer ustrajnosti, ljubavi i zajedništva. Sretno im!

