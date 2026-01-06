Veliki zaokret u karijeri, najvažnija životna uloga i prvi puta u domu Ivana Penezića koji tek nastaje!

Bivši je član grupe Pravila Igre Ivan Penezić našoj Patriciji Novaković otkrio što donosi njegov samostalni put te razmišlja li o još jednom proširenju obitelji. Prvi je put pokazao svoj novi dom u nastajanju.

Bivši član grupe Pravila igre, Ivan Penezić, započeo je novo poglavlje života. Nakon godina provedenih na pozornici i u bendu, hrabro kreće u solo karijeru, no najvažniju ulogu trenutačno živi izvan reflektora. Ivan je nedavno postao otac djevojčice Emi, a upravo ta nova životna uloga, kako kaže, promijenila je sve – prioritete, pogled na budućnost i inspiraciju.

"Poslovno, u zadnjih pola godine imamo ludilo jer učimo se roditeljstvu, želimo njoj napraviti što bolji život. Paralelno gradimo kuću i zato trenutačno nisam ništa – nisam ni u studiju, niti se mogu kako spada primiti posla."

Iako je porod protekao odlično i bez ikakvih komplikacija, malo je nedostajalo da Ivan zakasni na najvažniji trenutak, i to zbog malog nesporazuma.

"Ivan je bio u jednoj trgovini s mamom i nije me ozbiljno shvatio kad sam rekla da je porod krenuo. Ja sam zapravo mjesec dana ležala u bolnici i stalno sam mu govorila da bi to moglo biti uskoro. Zadnjih dan i pol on je znao da sam u trudovima, ali doktori nisu – mislili su da nisam. Javila sam mu da je porod krenuo, a on je rekao: 'Kako sad, krenuli smo raditi kuću, moram organizirati majstore.' A ja u trudovima, jedva stojim u predrađaoni, i govorim mu: 'Naravno da moraš.'"

"Nije bio lažni alarm. Uz nekoliko prekršaja stigao sam do bolnice... artistički sam izgledao, ali dobro, malo čudo", dodao je Ivan.

Iako je Emi na svijet stigla prije samo sedam mjeseci, u obitelji se već spominje novo pojačanje.

"Baš smo neki dan pričali o tome. Ne bismo bili do kraja ispunjeni s jednim djetetom. Oboje želimo dvoje djece, tako da mislim da ćemo se baciti na posao i po tom pitanju."

Osam godina proveo je u bendu koji mu je bio poput druge obitelji. Iako su im se profesionalni putevi razdvojili, odnosi su ostali korektni. Sada se prvi put samostalno predstavlja publici – i to glazbom koja donosi jasan zaokret.

"Ako mi jedan dan pukne klasika, radit ću klasiku. Ako mi pukne rock, radit ću rock. Obožavam rock, ali svjestan sam da trenutačno ne možeš raditi čisti rock, tako da će to biti nekakav miks svega, s nečim malo žešćim i, iskreno, zanimljivim."

Fanove već iduće godine očekuje nova pjesma jer se u studiju trenutačno radi punom parom.

"Idemo sigurno van iduće godine, samo je pitanje s kojom pjesmom. Želimo napraviti kompletnu priču koja ima smisla – od početka do kraja."

Uz glazbu, velik dio vremena Ivan trenutačno provodi i na gradilištu.

"Zaboravio sam ti spomenuti da radimo naš novi dom. Mogu te provesti kroz njega, još je u radovima."

Nakon kratke šetnje gradom, bilo je vrijeme za obilazak nove obiteljske kuće Penezić.

"Kao što sam vam obećao, vodim vas na mjesto gdje sam proveo zadnjih šest mjeseci života. Glavni razlog, uz to što sam dobio bebu, zašto mi je karijera trenutačno na holdu, upravo je ovo."

Na gornjem katu ostvario je jednu od svojih dugogodišnjih želja.

"Ono što sam oduvijek htio je velika spavaća soba."

Osim velikog kreveta, Ivan priželjkuje i klavir, koji već ima svoje mjesto u dnevnom boravku.

Mi im želimo što brže useljenje i koncert u novom domu, kako nam je Ivan obećao po završetku radova.

