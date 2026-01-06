Baby boom godina! Donosimo listu poznatih koji su u 2025. slavili rođenje djeteta

2025. ostat će upamćena kao prava baby boom godina. I mnogi su poznati Hrvati tijekom prošle godine prvi put postali roditelji ili su proširili svoje obitelji. Tko je od domaćih zvijezda dobio drugo dijete nakon 28 godina, tko je rodio nakon više od desetljeća borbe s neplodnošću, a tko je po šesti put postao otac, donosi naša Julija Bačić Barać.

Godina 2025. mnogima će ostati u posebnom sjećanju onima koji su tada postali bogatiji za najvrjednijeg člana obitelji. Među njima je i pjevačica Natali Dizdar, koja je u veljači rodila svoje prvo dijete, kćerkicu Lolu.

"Kad me pitaju kako mi se život promijenio, sve mi je isto, samo bolje", rekla je Natali.

"Bebica je užasno čila, spava, dobra je... Mislim, i da nije dobra bilo bi super, ali stvarno mogu biti zahvalna", iskreno priznaje glazbenica, koja je majkom postala u 40. godini života. Put do majčinstva nije bio jednostavan.

"Prošla sam ja dosta dok sam došla do te trudnoće i dok smo je dobili. Stvarno dug put i jako sam zahvalna što smo tu gdje jesmo", dodala je Natali.

Sličnu borbu prošla je i spisateljica Valerija Đurđević, supruga glazbenog producenta Borisa Đurđevića. Nakon više od deset godina borbe s neplodnošću, u studenom su postali roditelji dječaka Maksa.

"Endometrioza u 50% slučajeva izaziva neplodnost, odnosno otežava začeće. Nitko ne želi o tako intimnim stvarima samo tako razgovarati pred kamerama", rekla je Valerija u IN magazinu prije tri godine, kada joj je majčinstvo još bilo san.

Prošle godine bilo je veselo i u domovima naših nogometnih reprezentativaca – Dominik Livaković dobio je drugog sina, a očevi su postali i Josip Juranović te Borna Sosa.

Lijepih vijesti bilo je i kod poznatog stand-up komičara Gorana Vinčića, koji je ljetos dobio treće dijete, kćerkicu imena Sloboda.

"Što bi rekla moja baba, nije se mogla sjetiti kako se zove Sloboda pa je pitala kako nam je Pravda", nasmijao je Goran.

Obitelj glumice Katarine Madirazza također se proširila – ljetos je rodila sina Ivu.

"On je prekrasna beba. Mara je bila super, a on je, ako je moguće, još bolji – spava kao top, samo se smije, jede i spava. Stvarno je prekrasna beba", rekla je Katarina.

Iako i Mara ima samo dvije godine, već pokazuje koliko voli svog mlađeg brata.

"Možda je u dva navrata pokazala nešto što bi mogli nazvati ljubomorom, ali ona njega samo ljubi, govori 'mama, beba plače', i pomaže. Ne mogu vjerovati koliko je bez trunke ljubomore. Uživamo", kaže ponosna mama.

Bez ljubomore je i u domu repera Ante Casha, koji je u studenom dobio četvrto dijete – dječaka Franka. Uzbuđeni su i njegova dva starija sina, Maro i Ivano, te sestra Nuša.

"Dječje srce je toliko dobro i neiskvareno da mogu samo tako reagirati – veselo i radosno. Sad samo čekaju da dođu iz škole kako bi ga gledali. Nama kao roditeljima je divno svjedočiti tim scenama", rekao je Ante.

No, kad je broj djece u pitanju, rekorder domaće glazbene scene je Petar Dragojević, koji je u 2025. po šesti put postao otac.

"Ona nam je došla kao jedna svijetla točka. Opet pelene, malo te to pomladi. Veliki je broj šest, ali ovo četvero su već veliki, najstariji ima 17 godina. To su već momci koji što god treba – pomognu, uskoče. To je već pubertet", otkrio je Petar.

Jedan od najposebnijih trenutaka dogodio se i glumcu Janku Popoviću Volariću, koji je nakon 28 godina ponovno postao otac, i to u listopadu.

U istom mjesecu kćeri su dobili Tina Walme i Marko Petrić te glumica Anja Matković, kojoj su pripreme za majčinstvo olakšale kolegice i prijateljice.

"Ivana Roščić mi je prva dala savjete – ima dvoje djece i sve što je rekla bilo je jako korisno, posebno jer naša profesija nije klasična. Kada se snima, nisi doma. Dosta odjeće sam dobila i od Lane Gojak i Leone Paraminski. Dijeli se sve to u našem malom krugu", rekla je Anja.

Statistike pokazuju da se u 2025. rodilo više djece nego godinu prije i neka 2026. bude još plodnija i ispunjenija srećom za sve buduće roditelje!

