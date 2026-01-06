"Sloboda bosih stopala!" Fotke s plaže Bojane Gregorić Vejzović oduzimaju dah

Glumica Bojana Gregorić Vejzović je oduševila prizorima s plaže Freedom Beach i opisom koji mami na sanjarenje.

Bojana Gregorić Vejzović odlučila je zimu nakratko zamijeniti egzotičnom toplinom na Tajlandu, gdje ovih dana uživa u opuštajućem odmoru.

Glumica je na društvenim mrežama podijelila predivne prizore s plaže Freedom Beach, a njezine fotografije odišu mirom, slobodom i čistom ljepotom prirode.

Na fotografijama Bojana pozira nasmiješena s cvijećem u kosi, u jednostavnoj ljubičastoj haljini, dok je okružuju visoke palme koje, kako sama piše, "sežu nebu pod oblake".

Opis ispod objave otkriva njezin dojam o ovom malom raju.

"Naziv plaže sve govori – sloboda bosih stopala i vedra atmosfera, u neukroćenoj ljepoti prirode. Kišoviti mjeseci čine vegetaciju Thailanda bujnom, uz palme koje sežu 'nebu pod oblake'. Sve bih zabilježila, sve... kako bi po povratku, kada krene žrvanj svakodnevice, uz uspomene malo sanjarila", napisala je u opisu objave.

Bojana Gregorić Vejzović - 5 Foto: Instagram

Bojana Gregorić Vejzović - 3 Foto: Instagram

Njezina objava brzo je prikupila mnoštvo lajkova i komentara oduševljenih pratitelja, koji su joj poželjeli da se odmori i uživa, a sudeći po fotografijama, Bojana to zaista i čini.

Bojana je na Tajlandu sa suprugom proslavila i Novu godinu, a OVDJE pogledajte kako su se zabavlili.

