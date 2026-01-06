Neizmjerna tuga na sprovodu Kennedyjeve unuke, ni politička elita nije mogla suspregnuti suze

Članovi obitelji Kennedy i politička elita ispratili su novinarku i aktivisticu na intimnom sprovodu u New Yorku.

Na privatnom sprovodu u crkvi sv. Ignacija Loyolskog na njujorškom Upper East Sideu, obitelj, prijatelji i brojni uglednici oprostili su se od Tatiane Schlossberg, unuke američkog predsjednika Johna F. Kennedyja, koja je preminula 30. prosinca 2025. u 36. godini života.

Tatiana je nedavno javno otkrila da boluje od terminalne faze raka, nakon što joj je u svibnju 2024. dijagnosticirana akutna mijeloična leukemija, svega nekoliko tjedana nakon rođenja njezina drugog djeteta. U dirljivom eseju za The New Yorker, objavljenom simbolično na obljetnicu atentata na njezina djeda, Tatiana je otvoreno progovorila o borbi s bolešću, koja se, unatoč liječenju, vratila i ostavila joj samo još godinu dana života.

Joe Biden - 9 Foto: Profimedia

Joe Biden - 6 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Iznenada preminula glumica iz "Mrak filma", smrt je pod istragom

Ožalošćeni su ostali njezin suprug George Moran, njihovo dvoje djece te roditelji Caroline Kennedy i Edwin Schlossberg, kao i braća i sestre Jack i Rose. Oproštaju su nazočili i članovi šire obitelji Kennedy, uključujući Kerry Kennedy i Joea Kennedyja III.

Joe Biden - 4 Foto: Profimedia

Među okupljenima su bili i istaknuti političari: bivši predsjednik Joe Biden, koji je snimljen sa suzama u očima, Nancy Pelosi, John Kerry i Michael Bloomberg. Došli su se oprostiti i poznata dizajnerica Carolina Herrera, autorica Tatianine vjenčanice iz 2017., te voditelj David Letterman.

Joe Biden - 7 Foto: Profimedia

Joe Biden - 8 Foto: Profimedia

Mjesto ispraćaja nosi posebno značenje za obitelj. Upravo u toj crkvi Jacqueline Kennedy Onassis bila je krštena, krizmana i ondje je održan i njezin sprovod 1994. godine.

Pogledaji ovo Celebrity Snježna avantura naše glumice s juga: "Apsolutno sam opsjednuta!"

Galerija 4 4 4 4 4

Tatiana Schlossberg gradila je karijeru kao novinarka fokusirana na teme okoliša i klimatskih promjena, a njezin prerani odlazak ostavio je prazninu ne samo u obitelji Kennedy, već i u medijskom svijetu kojem je pripadala.

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Celebrity Ona je tiha snaga šampiona: Pogledajte kako izgleda majka Ivice i Janice Kostelić

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Zvijezda megapopularne serije pokazala donje rublje ispred paparazza

Pogledaji ovo Celebrity Preminuo veliki mađarski redatelj: Njegovi filmovi promijenili su povijest kinematografije