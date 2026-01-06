Zvijezda megapopularne serije pokazala donje rublje ispred paparazza

Glumica je u New Yorku privukla pažnju modnim izdanjem, a zatim je u rijetkom intervjuu progovorila o životu sa suprugom Dylan Meyer.

Kristen Stewart ponovno je privukla pažnju modnim izborom koji se rijetko viđa na ulicama New Yorka.

Glumica je viđena u prozirnoj suknji koja je otkrivala crno donje rublje, a kombinaciju je upotpunila bijelim kratkim topićem i robusnim crnim čizmama. U šetnji gradom, Stewart je bila u pratnji tjelohranitelja, uoči gostovanja u NBC studiju.

Ovaj javni izlazak dolazi nedugo nakon njezine osobne ispovijesti za Esquire, gdje je progovorila o životu u braku sa suprugom Dylan Meyer, s kojom je vjenčana osam mjeseci.

U rijetkom uvidu u njihov odnos, Kristen je otkrila što je najvažnije naučila u braku s Dylan, scenaristicom i kćeri Oscarom nominiranog Nicholasa Meyera: "Tako je lijepo imati obitelj. Tako je lijepo ne biti neukorijenjena osoba."

Otkrila je i koliko ju je Dylan oblikovala.

"Dylan je ušla u moj život i odmah sam pomislila: 'Tako je važno pažljivo birati ljude koji te okružuju.' Dylan jednostavno ne trpi budale. Možda se ne čini uvijek tako, ali ja sam stvarno neka vrsta 'dobrog dečka'."

Kristen i Dylan prvi su se put upoznale 2013. na snimanju filma "American Ultra", a 2023. su, zajedno s Maggie Mclean, osnovale produkcijsku kuću Nevermind Pictures.

