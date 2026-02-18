Slijepima prenosi utakmice Hajduka, a igračima dijeli kartone: Upoznajte nogometnu sutkinju Ivanu!

Jedna od žena na hrvatskoj nogometnoj sceni je sutkinja Ivana Bogdanović. U četiri godine, koliko sudi, prikupila je mnogo iskustva, ali i anegdota. Kako je započela svoju sudačku karijeru, koji su njezini trikovi za smirivanje igrača te zašto voli pritisak na utakmicama, otkrila je našoj Anamariji Alebić.

Ivana Bogdanović jedina je glavna nogometna sutkinja županijskih liga u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

U nogometni svijet ušla je sasvim slučajno. Bila je zapisničarka i komentatorica amaterskih liga u Splitu i na prijedlog kolege odlučila se okušati u suđenju.

''Postoji jedna malonogometna liga u kojoj se svaki dan igra futsal i ja sam tu zapisivala golove, mjerila vrijeme i stalno nešto komentirala. Tada je došao jedan kolega sudac i rekao mi je da, kada već mogu tako puno komentirati, zašto ne bih pokušala biti sudac'', kazala je Ivana, koja je nakon toga odlučila upisati sudački tečaj.

Četiri godine kasnije iskusna je sutkinja, ali se prve utakmice ne prisjeća s oduševljenjem.

''Katastrofa, ne želim tu prvu utakmicu nikada u životu pogledati. Nadam se da ne postoje snimke. Počela sam zviždati aute, nisam znala ništa. Iako su me jako dobro pripremili, jednostavno me pojela trema. Već u drugom poluvremenu, nakon što sam imala razgovor s delegatom, smirila sam se i odradila. To je isto neki napredak!''

Kaže i kako uživa u pritisku.

''Što je utakmica teža, življa i što se više očekuju problemčići, više volim suditi takvu utakmicu jer mi je zanimljivije.''

Isprva se osjećala posebno kao žena na terenu, ali danas kaže: igrači i kolege su naviknuti, nema posebnog tretmana. Profesionalnost i poštovanje su ključ.

''Nisam jedina sutkinja u savezu, imam još jednu pomoćnu, pa kada smo nas dvije u tandemu, gore je kolegi koji je jedini muškarac. Tako da je on u manjini. Igrači su se također naviknuli. Poštujemo jedni druge – oni su tu da igraju, a ja sam tu da sudim.''

Prigovore rješava razgovorom, a žuti karton ide tek kada se prijeđe granica.

''Crveni karton jako je teško dobiti od mene. Ako netko to uspije, svaka čast. Što se tiče toga popuštam li ili ne, sve volim riješiti razgovorom. Mogu ja sada doći i izvaditi po pet žutih kartona po utakmici svakoj ekipi, ali to nema nikakvog smisla. Ako svoj autoritet ne mogu obraniti odlukama, kartoni mi neće pomoći. Samo će stvoriti daljnji problem.''

Otkrila je i trik za smirivanje situacije na terenu.

''Često bi me netko susreo na ulici, a sudila sam mu, pa bi vikao: ‘Igraj, igraj!’, jer kada bi na terenu situacije bile upitne, uvijek bih to vikala da znaju da neće dobiti faul i da sam vidjela. Generalno, volim samo pričati s igračima – žensko!''

Na pitanje o ljubavnom statusu kratko je odgovorila:

''Sretna sam i zadovoljna, što je najbitnije.''

A za što bi dečku dala crveni, a za što žuti karton?

''Za sve što je prekršaj.''

Ivanu bismo uskoro mogli vidjeti i u nekim drugim ulogama jer završava Pravni fakultet u Splitu, a osim toga poznata je i po volontiranju – ponajviše audiodeskripciji utakmica Hajduka za slijepe osobe.

''Najljepši osjećaj mi je kada dođem prije utakmice i podijelim im uređaje. Tada vidim koliko su sretni što su tu i što idemo na utakmicu. Taj osjećaj zajedništva i pripadnosti koji i oni dobiju isključivo zato što mogu osjetiti jednaku atmosferu kao i bilo koji drugi gledatelj.''

U ovu priču uključila se zbog brata koji je slijep pa sada prenosi atmosferu s Poljuda.

''Uistinu jesam njihove oči jer oni preko onoga što im prenesem dožive utakmicu. Nekada u šali znam reći da, koliko brzo mogu pričati i koliko toga vidim i komentiram, dobiju puno bolji dojam utakmice nego neki prosječni gledatelj.''

A gdje će je odvesti njezina svestranost, tek ćemo vidjeti.

